Шевченко не розвиває футбол, він зайнятий бізнесом — журналіст

Андрій Шевченко під час гри в падел. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Голова Української Асоціації футболу Андрій Шевченко активно розвиває й інший вид спорту. Поряд з іншими відомими в країні персонами його захопив падел.

Ще в січні 2025 року Шевченко долучився як бізнесмен до падел-спільноти України, нагадав Бурбас під час ефіру на своєму YouTube-каналі.

Журналіст заявив, що Андрій Шевченко є бенефіціаром у двох компаніях, пов'язаних із розвитком паделу, а його сестра керує цим бізнесом. Сам очільник УАФ не тільки розвиває незайняту нішу в Україні, а й доволі непогано грає в падел. Серед амбасадорів цього виду спорту опинилися Сергій Ребров, Геннадій Буткевич та інші відомі у футболі персонажі.

Претензія до Андрія Шевченка

Президент "Полісся" розвиває не тільки падел, а й успішно працює з футболом, боксом, кінним та іншими видами спорту. Але журналісти мають питання до Андрія Шевченка, першої особи українського футболу, який вкладає кошти та енергію в розвиток паделу.

"Я дивлюся на цю ситуацію і хочу поставити тільки одне запитання: у вас є совість? Відкрийте хоча б одне футбольне поле або майданчик. Ви вже два роки керуєте українським футболом, але при цьому розвиваєте зовсім інший спорт", — заявив Бурбас.

На думку журналіста, тішить лише те, що Шевченко вкладає в розвиток футболу власні гроші, а не кошти УАФ. Але при цьому Бурбас вважає, що в будь-якій цивілізованій країні після такого скандалу голова місцевого футболу позбувся б своєї посади.

