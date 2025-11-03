Відео
Україна
Бурбас назвав спорт, який розвиває Шевченко — це не футбол

Бурбас назвав спорт, який розвиває Шевченко — це не футбол

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 14:41
Оновлено: 14:56
Шевченко не розвиває футбол, він зайнятий бізнесом — журналіст
Андрій Шевченко під час гри в падел. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Голова Української Асоціації футболу Андрій Шевченко активно розвиває й інший вид спорту. Поряд з іншими відомими в країні персонами його захопив падел.

Ще в січні 2025 року Шевченко долучився як бізнесмен до падел-спільноти України, нагадав Бурбас під час ефіру на своєму YouTube-каналі.

Читайте також:

Журналіст заявив, що Андрій Шевченко є бенефіціаром у двох компаніях, пов'язаних із розвитком паделу, а його сестра керує цим бізнесом. Сам очільник УАФ не тільки розвиває незайняту нішу в Україні, а й доволі непогано грає в падел. Серед амбасадорів цього виду спорту опинилися Сергій Ребров, Геннадій Буткевич та інші відомі у футболі персонажі.

Претензія до Андрія Шевченка

Президент "Полісся" розвиває не тільки падел, а й успішно працює з футболом, боксом, кінним та іншими видами спорту. Але журналісти мають питання до Андрія Шевченка, першої особи українського футболу, який вкладає кошти та енергію в розвиток паделу.

"Я дивлюся на цю ситуацію і хочу поставити тільки одне запитання: у вас є совість? Відкрийте хоча б одне футбольне поле або майданчик. Ви вже два роки керуєте українським футболом, але при цьому розвиваєте зовсім інший спорт", — заявив Бурбас.

На думку журналіста, тішить лише те, що Шевченко вкладає в розвиток футболу власні гроші, а не кошти УАФ. Але при цьому Бурбас вважає, що в будь-якій цивілізованій країні після такого скандалу голова місцевого футболу позбувся б своєї посади.

Нагадаємо, раніше Ігор Бурбас анонсував масштабну роботу "Полісся" на трансферному ринку.

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо розкритикував лідера "Динамо" після гри з "Шахтарем".

скандал спорт УАФ футбол Андрій Шевченко
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
