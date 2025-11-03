Гуцуляк, Сарапій, Лєднєв та інші гравці можуть піти з Полісся

Полісся може залишитися без лідерів через нову політику клубу
У групи футболістів "Полісся" влітку 2026 року завершиться термін дії контрактів із житомирським клубом. У цьому списку опинилися Едуард Сарапій, Євген Волинець, Богдан Михайличенко, Олексій Гуцуляк, Богдан Лєднєв та інші гравці.
Усі ці виконавці прийшли в команду рік або півтора року тому, повідомив на своєму YouTube-каналі Ігор Бурбас.
Журналіст нагадаємо, що з усіма ними підписали "роздуті" контракти. І зараз клуб не готовий продовжувати контракти з гравцями на умовах, на яких вони зараз діють.
Що буде з гравцями "Полісся"
Гуцуляку, Михайличенку та Сарапію готові запропонувати нові угоди на менш вигідних для гравців умовах. Переговори з цими гравцями йдуть дуже важко, футболісти не хочуть погоджуватися на умови "Полісся".
"Ще недавно такі клуби, як "Металіст 1925" і "Полісся", були змушені пропонувати гравцям дуже вигідні умови й, по суті, переплачували на трансферах. Але зараз той самий житомирський клуб, який двічі поспіль виходив у єврокубки, вже реально оцінює роботу на ринку гравців", — заявив Ігор Бурбас.
У "Поліссі" з'явилися нові менеджери, які прагнуть налагодити ефективну роботу клубу, скоротити витрати й оптимізувати зарплати гравців. Уже взимку деякі футболісти можуть покинути житомирську команду. У майбутньому це може принести клубу користь.
