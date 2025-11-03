Видео
Видео

Полесье может остаться без лидеров из-за новой политики клуба

Полесье может остаться без лидеров из-за новой политики клуба

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 14:02
обновлено: 14:08
Гуцуляк, Сарапий, Леднев и другие игроки могут уйти из Полесья
Эдуард Сарапий во время матча. Фото: instagram.com/edson_sarapii/

У группы футболистов "Полесья" летом 2026 года завершится срок действия контрактов с житомирским клубом. В этом списке оказались Эдуард Сарапий, Евгений Волынец, Богдан Михайличенко, Алексей Гуцуляк, Богдан Леднев и другие игроки.

Все эти исполнители пришли в команду год или полтора года назад, сообщил на своем YouTube-канале Игорь Бурбас.

Читайте также:

Журналист напомним, что со всеми ними подписали "раздутые" контракты. И сейчас клуб не готов продлять контракты с игроками на условиях, на которых они сейчас действуют.  

Алексей Гуцуляк
Алексей Гуцуляк в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Что будет с игроками "Полесья"

Гуцуляку, Михайличенко и Сарапию готовы предложить новые соглашения на менее выгодных для игроков условиях. Переговоры с этими игроками идут очень тяжело, футболисты не хотят соглашаться на условия "Полесья". 

"Еще недавно такие клубы, как "Металлист 1925" и "Полесье" были вынуждены предлагать игрокам очень выгодные условия и, по сути, переплачивали на трансферах. Но сейчас тот же житомирский клуб, который дважды подряд выходил в еврокубки, уже реально оценивает работу на рынке игроков", — заявил Игорь Бурбас. 

В "Полесье" появились новые менеджеры, которые стремятся наладить эффективную работу клуба, сократить расходы и оптимизировать зарплаты игроков. Уже зимой некоторые футболисты могут покинуть житомирскую команду. В будущем это может принести клубу пользу. 

Напомним, Йожеф Сабо раскритиковал лидеров "Динамо" по мотивам поражения от "Шахтера" в 11 туре УПЛ. 

Бразильские игроки "Шахтера" с иронией ответили защитнику "Динамо" на слова о "пародии", сказанные после прошлой встречи команд. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
