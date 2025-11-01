Полесье нацелилось на лидера Кривбасса Глейкера Мендосу

Глейкер Мендоса. Фото: "Кривбасс"

Криворожский "Кривбасс" в этом сезоне неожиданно находится среди лидеров турнирной таблицы УПЛ. Одним из творцов этого результата является венесуэльский вингер Глейкер Мендоса.

Поэтому неудивительно, что игроком уже интересуются другие клубы УПЛ, сообщила "СпортАрена".

"Кривбасс" может выгодно продать Мендосу

По информации источника, житомирское "Полесье" интересуется вингером "Кривбасса" Мендосой. Скауты клуба будут присутствовать на матче 11-го тура УПЛ между криворожанами и "Полтавой".

Мендоса в этом сезоне является лидером чемпионата по системе "гол+пас" — пять голов и пять ассистов в десяти матчах. В октябре он также отыграл 90 минут за сборную Венесуэлы в матче против Аргентины (0:1).

Футболист перешел в "Кривбасс" зимой 2025 года из "Ангостуры" на правах аренды с опцией выкупа. Контракт с криворожским клубом должен был действовать до лета 2026 года, а "Кривбасс" планировал активировать клаусулу в размере 500 тысяч евро.

После полноценного трансфера в новом контракте могут прописать отступные: 5 миллионов долларов для украинских клубов и 3 миллиона долларов для иностранных.

"Полесье" и "Кривбасс" имеют по 19 очков после 10 туров. Житомирцы ищут усиление флангов, а криворожане готовы продавать своих лидеров, чтобы получить прибыль и развивать клуб.

