Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Полесье может купить одного из лучших футболистов УПЛ

Полесье может купить одного из лучших футболистов УПЛ

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 11:41
обновлено: 12:22
Полесье нацелилось на лидера Кривбасса Глейкера Мендосу
Глейкер Мендоса. Фото: "Кривбасс"

Криворожский "Кривбасс" в этом сезоне неожиданно находится среди лидеров турнирной таблицы УПЛ. Одним из творцов этого результата является венесуэльский вингер Глейкер Мендоса.

Поэтому неудивительно, что игроком уже интересуются другие клубы УПЛ, сообщила "СпортАрена".

Реклама
Читайте также:
Глейкер Мендоса
Глейкер Мендоса. Фото: "Кривбасс"

"Кривбасс" может выгодно продать Мендосу

По информации источника, житомирское "Полесье" интересуется вингером "Кривбасса" Мендосой. Скауты клуба будут присутствовать на матче 11-го тура УПЛ между криворожанами и "Полтавой".

Мендоса в этом сезоне является лидером чемпионата по системе "гол+пас" — пять голов и пять ассистов в десяти матчах. В октябре он также отыграл 90 минут за сборную Венесуэлы в матче против Аргентины (0:1).

Футболист перешел в "Кривбасс" зимой 2025 года из "Ангостуры" на правах аренды с опцией выкупа. Контракт с криворожским клубом должен был действовать до лета 2026 года, а "Кривбасс" планировал активировать клаусулу в размере 500 тысяч евро.

После полноценного трансфера в новом контракте могут прописать отступные: 5 миллионов долларов для украинских клубов и 3 миллиона долларов для иностранных.

"Полесье" и "Кривбасс" имеют по 19 очков после 10 туров. Житомирцы ищут усиление флангов, а криворожане готовы продавать своих лидеров, чтобы получить прибыль и развивать клуб.

Напомним, киевский футбольный клуб хочет добиться, чтобы российскому "Локомотиву" запретили использовал их эмблему.

Ранее стало известно о выходном Александра Шовковского после победы над "Шахтером".

футбол Футбол трансферы Кривбасс Полесье Глейкер Мендоса
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации