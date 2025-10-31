Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шовковский после победы над Шахтером релаксировал весь день

Шовковский после победы над Шахтером релаксировал весь день

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 21:50
обновлено: 22:01
Шовковский отпраздновал победу Динамо над Шахтером
Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" после победы в 1/8 финала Кубка Украины получило один выходной. Отдохнул в этот день и главный тренер Александр Шовковский.

Фото с отдыха тренера опубликовала его жена Марина Кутепова.

Реклама
Читайте также:
Александр Шовковский
Шовковский и его супруга. Фото: instagram.com/marynakutepova

Как Шовковский отпраздновал победу над "Шахтером"

Шовковский провел свой выходной в компании жены, дизайнера и бизнесвумен Кутеповой.

Пара прогулялась в "золотом" Мариинском парке, держались за руки, наслаждаясь спокойствием и одним из последних теплых дней осени.

До этого они позавтракали сырниками с ягодами, свежими яблоками и кофе.

Александр Шовковский
Завтрак Шовковского и его жены. Фото: instagram.com/marynakutepova

Шовковский, который в последний месяц был в нервном состоянии, наконец провел спокойный день.

Уже 31 октября Шовковский готовил "Динамо" к матчу с "Шахтером" в 11-м туре УПЛ, который пройдет 2 ноября на "Арене Львов".

Напомним, украинская легкоатлетка стала участницей шоу "Холостяк".

Во Второй лиге Украины есть клуб, который хочет отсудить эмблему у российского топклуба.

Дочь Игоря Суркиса оскорбила болельщиков киевского "Динамо".

футбол Динамо УПЛ Александр Шовковский Кубок Украины
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации