Шовковский отпраздновал победу Динамо над Шахтером

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" после победы в 1/8 финала Кубка Украины получило один выходной. Отдохнул в этот день и главный тренер Александр Шовковский.

Фото с отдыха тренера опубликовала его жена Марина Кутепова.

Шовковский и его супруга. Фото: instagram.com/marynakutepova

Как Шовковский отпраздновал победу над "Шахтером"

Шовковский провел свой выходной в компании жены, дизайнера и бизнесвумен Кутеповой.

Пара прогулялась в "золотом" Мариинском парке, держались за руки, наслаждаясь спокойствием и одним из последних теплых дней осени.

До этого они позавтракали сырниками с ягодами, свежими яблоками и кофе.

Завтрак Шовковского и его жены. Фото: instagram.com/marynakutepova

Шовковский, который в последний месяц был в нервном состоянии, наконец провел спокойный день.

Уже 31 октября Шовковский готовил "Динамо" к матчу с "Шахтером" в 11-м туре УПЛ, который пройдет 2 ноября на "Арене Львов".

