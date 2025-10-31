Шовковский отпраздновал победу Динамо над Шахтером

Шовковский после победы над Шахтером релаксировал весь день
Киевское "Динамо" после победы в 1/8 финала Кубка Украины получило один выходной. Отдохнул в этот день и главный тренер Александр Шовковский.
Фото с отдыха тренера опубликовала его жена Марина Кутепова.
Как Шовковский отпраздновал победу над "Шахтером"
Шовковский провел свой выходной в компании жены, дизайнера и бизнесвумен Кутеповой.
Пара прогулялась в "золотом" Мариинском парке, держались за руки, наслаждаясь спокойствием и одним из последних теплых дней осени.
До этого они позавтракали сырниками с ягодами, свежими яблоками и кофе.
Шовковский, который в последний месяц был в нервном состоянии, наконец провел спокойный день.
Уже 31 октября Шовковский готовил "Динамо" к матчу с "Шахтером" в 11-м туре УПЛ, который пройдет 2 ноября на "Арене Львов".
Напомним, украинская легкоатлетка стала участницей шоу "Холостяк".
Во Второй лиге Украины есть клуб, который хочет отсудить эмблему у российского топклуба.
Дочь Игоря Суркиса оскорбила болельщиков киевского "Динамо".
Читайте Новини.LIVE!