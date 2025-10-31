Шовковський відсвяткував перемогу Динамо над Шахтарем

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" після перемоги в 1/8 фіналу Кубка України отримало один вихідний. Відпочив цього дня й головний тренер Олександр Шовковський.

Фото з відпочинку тренера опублікувала його дружина Марина Кутєпова.

Реклама

Читайте також:

Шовковський та його дружина. Фото: instagram.com/marynakutepova

Як Шовковський відсвяткував перемогу над "Шахтарем"

Шовковський провів свій вихідний у компанії дружини, дизайнерки та бізнесвумен Кутєпової.

Пара прогулялася в "золотому" Маріїнським парку, трималися за руки, насолоджуючись спокоєм та одним з останніх теплих днів осені.

До цього вони поснідали сирниками з ягодами, свіжими яблуками та кавою.

Сніданок Шовковського та його дружини. Фото: instagram.com/marynakutepova

Шовковський, який в останній місяць був у нервовому стані, нарешті провів спокійний день.

Вже 31 жовтня Шовковський готував "Динамо" до матчу з "Шахтарем" в 11-му турі УПЛ, який пройде 2 листопада на "Арені Львів".

Нагадаємо, українська легкоатлетка стала учасницею шоу "Холостяк".

У Другій лізі України є клуб, який хоче відсудити емблему у російського топклуба.

Донька Ігоря Суркіса образила уболівальників київського "Динамо".