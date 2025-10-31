Шовковський відсвяткував перемогу Динамо над Шахтарем

Шовковський після перемоги над Шахтарем релаксував весь день
Київське "Динамо" після перемоги в 1/8 фіналу Кубка України отримало один вихідний. Відпочив цього дня й головний тренер Олександр Шовковський.
Фото з відпочинку тренера опублікувала його дружина Марина Кутєпова.
Як Шовковський відсвяткував перемогу над "Шахтарем"
Шовковський провів свій вихідний у компанії дружини, дизайнерки та бізнесвумен Кутєпової.
Пара прогулялася в "золотому" Маріїнським парку, трималися за руки, насолоджуючись спокоєм та одним з останніх теплих днів осені.
До цього вони поснідали сирниками з ягодами, свіжими яблуками та кавою.
Шовковський, який в останній місяць був у нервовому стані, нарешті провів спокійний день.
Вже 31 жовтня Шовковський готував "Динамо" до матчу з "Шахтарем" в 11-му турі УПЛ, який пройде 2 листопада на "Арені Львів".
