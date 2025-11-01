Відео
Україна
Головна Спорт Полісся може купити одного з найкращих футболістів УПЛ

Полісся може купити одного з найкращих футболістів УПЛ

Дата публікації: 1 листопада 2025 11:41
Оновлено: 11:52
Полісся націлилось на лідера Кривбаса Глейкера Мендосу
Глейкер Мендоса. Фото: "Кривбас"

Криворізький "Кривбас" цього сезону несподівано знаходиться серед лідерів турнірної таблиці УПЛ. Одним з творців цього результату є венесуельський вінгер Глейкер Мендоса.

Тому не дивно, що гравцем вже цікавляться інші клуби УПЛ, повідомила "СпортАрена".

Читайте також:
Глейкер Мендоса
Глейкер Мендоса. Фото: "Кривбас"

"Кривбас" може вигідно продати Мендосу

За інформацією джерела, житомирське "Полісся" цікавиться вінгером "Кривбаса" Мендосою. Скаути клубу будуть присутні на матчі 11-го туру УПЛ між криворіжцями та "Полтавою".

Мендоса цього сезону є лідером чемпіонату за системою "гол+пас" — п’ять голів і п’ять асистів у десяти матчах. У жовтні він також відіграв 90 хвилин за збірну Венесуели у матчі проти Аргентини (0:1).

Футболіст перейшов до "Кривбасу" взимку 2025 року з "Ангостури" на правах оренди з опцією викупу. Контракт з криворізьким клубом мав діяти до літа 2026 року, а "Кривбас" планував активувати клаусулу в розмірі 500 тисяч євро.

Після повноцінного трансферу у новому контракті можуть прописати відступні: 5 мільйонів доларів для українських клубів і 3 мільйони доларів для іноземних.

"Полісся" та "Кривбас" мають по 19 очок після 10 турів. Житомирці шукають підсилення флангів, а криворіжці готові продавати своїх лідерів, щоб отримати прибуток і розвивати клуб.

футбол Футбол трансфери Кривбасс Полісся Глейкер Мендоса
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
