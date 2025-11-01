Полісся націлилось на лідера Кривбаса Глейкера Мендосу

Полісся може купити одного з найкращих футболістів УПЛ
Криворізький "Кривбас" цього сезону несподівано знаходиться серед лідерів турнірної таблиці УПЛ. Одним з творців цього результату є венесуельський вінгер Глейкер Мендоса.
Тому не дивно, що гравцем вже цікавляться інші клуби УПЛ, повідомила "СпортАрена".
"Кривбас" може вигідно продати Мендосу
За інформацією джерела, житомирське "Полісся" цікавиться вінгером "Кривбаса" Мендосою. Скаути клубу будуть присутні на матчі 11-го туру УПЛ між криворіжцями та "Полтавою".
Мендоса цього сезону є лідером чемпіонату за системою "гол+пас" — п’ять голів і п’ять асистів у десяти матчах. У жовтні він також відіграв 90 хвилин за збірну Венесуели у матчі проти Аргентини (0:1).
Футболіст перейшов до "Кривбасу" взимку 2025 року з "Ангостури" на правах оренди з опцією викупу. Контракт з криворізьким клубом мав діяти до літа 2026 року, а "Кривбас" планував активувати клаусулу в розмірі 500 тисяч євро.
Після повноцінного трансферу у новому контракті можуть прописати відступні: 5 мільйонів доларів для українських клубів і 3 мільйони доларів для іноземних.
"Полісся" та "Кривбас" мають по 19 очок після 10 турів. Житомирці шукають підсилення флангів, а криворіжці готові продавати своїх лідерів, щоб отримати прибуток і розвивати клуб.
Нагадаємо, київський футбольний клуб хоче добитися, щоб російському "Локомотиву" заборонили використовував їх емблему.
Раніше стало відомо про вихідний Олександра Шовковського після перемоги над "Шахтарем".
Читайте Новини.LIVE!