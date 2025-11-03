Відомий український клуб запідозрили в проведенні договірних матчів

Ігровий момент матчу "Кривбас" — СК "Полтава". Фото: instagram.com/sc_poltava_official/

Український журналіст Ігор Бурбас поставив під сумнів чесність гравців СК "Полтава" під час матчу 11 туру УПЛ із "Кривбасом". Поєдинок завершився результативною нічиєю 2:2.

Гості домінували в першому таймі, але в підсумку дозволили супернику уникнути поразки, заявив Бурбас в ефірі свого YouTube-каналу.

Реклама

Читайте також:

Ігор Бурбас згадав, як місяць тому лінію матчу СК "Полтава" в Кубку України взагалі зняли з букмекерських контор. Журналіст зазначив, що регулярно отримує подібну інформацію від своїх джерел. Представники українського беттінгу теж вважають матчі за участю української команди підозрілими.

Голкіпер СК "Полтави" Микита Мінчев відбиває м'яч. Фото: instagram.com/sc_poltava_official/

Що може загрожувати СК "Полтава"

Журналісти запропонували голові Служби внутрішніх розслідувань України Андрію Давиденку вивчити проблему, пов'язану з договірними матчами в Україні. Він може запросити представників СК "Полтави" пройти процедуру на детекторі брехні, для цього є всі можливості.

"Коли я отримую список підозрілих матчів в Україні та надсилаю його в УАФ, там говорять про необґрунтованість підозр. Але я довіряю своїм джерелам. Упевнений, у Комітеті з етики та чесної гри вперше дізнаються про "договорняки" в Україні тільки після моїх сигналів", — заявив Бурбас.

Журналіст запропонував компетентним органам зайнятися проблемою "брудної гри" в українському футболі та докопатися до суті цього явища. Бурбас заявив, що зараз у країні ніхто цим не займається, а отже, це може бути комусь не вигідно.

Після 11 матчів в УПЛ СК "Полтава" посідає останнє, 16 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, раніше Ігор Бурбас повідомив, що в "Поліссі" переглянуть контракти з більшістю футболістів команди.

Також журналіст розповів про "спортивний бізнес" Андрія Шевченка, який не пов'язаний із футболом.