Дата публікації: 4 листопада 2025 08:10
Оновлено: 08:36
Ірина Дерюгіна та Олег Блохін: історія кохання двох легенд спорту
Ірина Дерюгіна та Олег Блохін. Фото: радянські ЗМІ

В історії українського спорту найбільш зірковою парою було подружжя Ірини Дерюгіної та Олега Блохіна. Їхня історія — це не просто роман двох легенд, а поєднання краси, таланту й амбіцій, які зробили їх символом цілої епохи.

Вона — граційна чемпіонка світу з художньої гімнастики, він — найкращий футболіст Європи, повідомив портал Новини.LIVE.

Весілля Блохіна та Дерюгіної. Фото: радянські ЗМІ

Історія кохання Блохіна та Дерюгіної

Знайомство двох легендарних спортсменів в Україні відбулося наприкінці 70-х років, коли обидва були на піку популярності. Дерюгіна тоді тренувалася під керівництвом своєї матері, Альбіни Дерюгіної, а Блохін, який вже був володарем "Золотого м’яча", блискуче виступав за київське "Динамо" Валерія Лобановського.

Джерела стверджували, що Ірина одразу справила на футболіста враження своєю витонченістю, впевненістю та внутрішньою силою, яка досі є у Дерюгіної. Блохіну подобалось, що його кохана стала тією, хто не дивився на нього знизу до гори.

У 1980 році вони офіційно стали чоловіком і дружиною. Згодом у пари народилася донька Ірина, яку обоє обожнювали. Ірина Блохіна пішла в художню гімнастику й досі тренує разом з мамою.

Блохін і Дерюгіна були сильними особистостями, які будували окремі кар’єри, через що частіше виникали непорозуміння.

Подружжя розлучилося у 2000-му році. Офіційно причини не афішували, але у ЗМІ писали про ревнощі, професійне суперництво, різні погляди на життя.

футбол Олег Блохін дружини футболістів Ірина Дерюгіна спортивна гімнастика
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
