Ириша Блохина — дочь легенд: путь от гимнастики до тренерства, кино и музыки

Дочь легенд — что из себя представляет Ирина Блохина
Самой звездной парой в украинском спорте всегда считались обладатель "Золотого мяча-1975" Олег Блохин и титулованная гимнастка Ирина Дерюгина. Их союз объединил два мира — футбола и художественной гимнастики.
У этой сильной по характерам пары родилась дочь Ирина Блохина, сообщил портал Новини.LIVE.
Ириша Блохина — дочь легенд
Ирина, или Ириша, как ее называют в публичном пространстве, выросла в семье, где победы, дисциплина и слава были частью повседневной жизни. С детства она наблюдала за триумфами родителей и пыталась найти собственное место в мире спорта и искусства. Это было непросто — имя Блохиных и Дерюгиных сопровождало ее повсюду.
Детство Ириши прошло в залах художественной гимнастики рядом с мамой и бабушкой — легендарной Альбиной Дерюгиной, основательницей знаменитой школы, воспитавшей десятки чемпионок мира. Сначала она тренировалась как гимнастка, но впоследствии начала искать себя в других сферах.
Ирина пробовала актерство в США, изучала актерское мастерство и даже снималась в небольших ролях. Однако в 2011 году она вернулась в Украину, где стала тренером национальной сборной по художественной гимнастике — команде, которую возглавляет и сейчас. Ее опыт, творчество и энергия помогают новым поколениям гимнасток раскрывать себя.
Кроме спорта, Ириша работала телеведущей, продюсером и певицей. Именно ее голос звучит в официальных песнях Евро-2012, среди которых запомнилась композиция "Заграй со мной". Не все назвали этот опыт успешным, но Блохина никогда не боялась экспериментов.
Ирина поддерживает теплые отношения с обоими родителями, называя их "двумя силами", которые сформировали ее характер и мировоззрение. От мамы она унаследовала требовательность и утонченность, от отца — целеустремленность и харизму.
Напомним, ранее мы рассказали об истории любви родителей Ирины Блохиной.
Заявкой сборной Украины на матч квалификации ЧМ-2026 удивил наставник команды Сергей Ребров.
В сети опубликовали допремьерные фото новой формы сборной Украины по футболу.
Читайте Новини.LIVE!