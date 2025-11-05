Ириша Блохина — дочь легенд: путь от гимнастики до тренерства, кино и музыки

Ирина Блохина. Фото: instagram.com/muzychenko.photos

Самой звездной парой в украинском спорте всегда считались обладатель "Золотого мяча-1975" Олег Блохин и титулованная гимнастка Ирина Дерюгина. Их союз объединил два мира — футбола и художественной гимнастики.

У этой сильной по характерам пары родилась дочь Ирина Блохина, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Ириша Блохина — дочь легенд

Ирина, или Ириша, как ее называют в публичном пространстве, выросла в семье, где победы, дисциплина и слава были частью повседневной жизни. С детства она наблюдала за триумфами родителей и пыталась найти собственное место в мире спорта и искусства. Это было непросто — имя Блохиных и Дерюгиных сопровождало ее повсюду.

Детство Ириши прошло в залах художественной гимнастики рядом с мамой и бабушкой — легендарной Альбиной Дерюгиной, основательницей знаменитой школы, воспитавшей десятки чемпионок мира. Сначала она тренировалась как гимнастка, но впоследствии начала искать себя в других сферах.

Ирина Блохина с подопечными во время победы на чемпионате мира. Фото: instagram.com/muzychenko.photos

Ирина пробовала актерство в США, изучала актерское мастерство и даже снималась в небольших ролях. Однако в 2011 году она вернулась в Украину, где стала тренером национальной сборной по художественной гимнастике — команде, которую возглавляет и сейчас. Ее опыт, творчество и энергия помогают новым поколениям гимнасток раскрывать себя.

Кроме спорта, Ириша работала телеведущей, продюсером и певицей. Именно ее голос звучит в официальных песнях Евро-2012, среди которых запомнилась композиция "Заграй со мной". Не все назвали этот опыт успешным, но Блохина никогда не боялась экспериментов.

Ирина поддерживает теплые отношения с обоими родителями, называя их "двумя силами", которые сформировали ее характер и мировоззрение. От мамы она унаследовала требовательность и утонченность, от отца — целеустремленность и харизму.

Напомним, ранее мы рассказали об истории любви родителей Ирины Блохиной.

Заявкой сборной Украины на матч квалификации ЧМ-2026 удивил наставник команды Сергей Ребров.

В сети опубликовали допремьерные фото новой формы сборной Украины по футболу.