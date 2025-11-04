Видео
Ребров выбирает замену Зинченко из двух игроков

Ребров выбирает замену Зинченко из двух игроков

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 10:01
обновлено: 10:08
Ребров может заменить Зинченко Караваевым или Батаговым
Арсений Батагов в матче за "Трабзонспор". Фото: Gerrit van Keulen/Soccrates/Getty Images

Уже в ноябре сборная Украины проведет два важных матча отбора на чемпионат мира 2026 года. Накануне поединков стало известно, что Александр Зинченко не сможет принять в них участия. 

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров уже выбирает замену для вице-капитана, сообщил журналист Игорь Бурбас

Бывший капитан молодежной сборной Украины Арсений Батагов является одним из кандидатов на поездку в сборную Украины, которой предстоит сыграть на выезде с Францией и в Польше с Исландией. В нынешнем сезоне 23-летний защитник сыграл за турецкий "Трабзонспор" 11 матчей и не отметился результативными действиями. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров наблюдает за игрой команды. Фото: УНИАН

Караваев может вернуться в сборную 

Ветеран "Динамо" тоже является кандидатом на возвращение в национальную команду. Александр Караваев как обычно на старте сезона набрал хорошую форму, сыграл во всех турнирах 16 матчей, забил 4 гола и сделал столько же результативных передач. 

Александр Караваев
Александр Караваев в игре против "Шахтера". Фото: пресс-служба "Динамо"

Для 33-летнего Караваева вызов в сборную Украины может стать первым с октября 2023-го года, когда он сыграл против Северной Македонии (2:0) и Мальты (3:1), причем забил в тех поединках один мяч. 

Не исключено, что Сергей Ребров вызовет на сбор национальной команды обоих защитников сразу. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
