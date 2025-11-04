Ребров може замінити Зінченка Караваєвим або Батаговим

Арсеній Батагов у матчі за "Трабзонспор". Фото: Gerrit van Keulen/Soccrates/Getty Images

Уже в листопаді збірна України проведе два важливі матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року. Напередодні поєдинків стало відомо, що Олександр Зінченко не зможе взяти в них участі.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров уже обирає заміну для віцекапітана, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Реклама

Читайте також:

Колишній капітан молодіжної збірної України Арсеній Батагов є одним із кандидатів на поїздку до збірної України, якій доведеться зіграти на виїзді з Францією і в Польщі з Ісландією. У нинішньому сезоні 23-річний захисник зіграв за турецький "Трабзонспор" 11 матчів і не відзначився результативними діями.

Сергій Ребров спостерігає за грою команди. Фото: УНІАН

Караваєв може повернутися до збірної

Ветеран "Динамо" теж є кандидатом на повернення до національної команди. Олександр Караваєв, як зазвичай, на старті сезону набрав хорошу форму, зіграв у всіх турнірах 16 матчів, забив 4 голи та зробив стільки ж результативних передач.

Олександр Караваєв у грі проти "Шахтаря". Фото: пресслужба "Динамо"

Для 33-річного Караваєва виклик до збірної України може стати першим із жовтня 2023 року, коли він зіграв проти Північної Македонії (2:0) та Мальти (3:1), причому забив у тих поєдинках один м'яч.

Не виключено, що Сергій Ребров викличе на збір національної команди обох захисників одразу.

Нагадаємо, футболісти "Шахтаря" іронічно висміяли одного з гравців київського "Динамо".

Весілля Олега Блохіна та Ірини Дерюгіної стало подією для спортивної спільноти — розповідаємо історію стосунків двох зірок.

Руслан Маліновський отримав найвищу оцінку серед усіх гравців "Дженоа" після того, як приніс команді першу перемогу в сезоні.