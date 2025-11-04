Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ребров обирає заміну Зінченку з двох гравців

Ребров обирає заміну Зінченку з двох гравців

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 10:01
Оновлено: 10:08
Ребров може замінити Зінченка Караваєвим або Батаговим
Арсеній Батагов у матчі за "Трабзонспор". Фото: Gerrit van Keulen/Soccrates/Getty Images

Уже в листопаді збірна України проведе два важливі матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року. Напередодні поєдинків стало відомо, що Олександр Зінченко не зможе взяти в них участі.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров уже обирає заміну для віцекапітана, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Реклама
Читайте також:

Колишній капітан молодіжної збірної України Арсеній Батагов є одним із кандидатів на поїздку до збірної України, якій доведеться зіграти на виїзді з Францією і в Польщі з Ісландією. У нинішньому сезоні 23-річний захисник зіграв за турецький "Трабзонспор" 11 матчів і не відзначився результативними діями.

Сергей Ребров
Сергій Ребров спостерігає за грою команди. Фото: УНІАН

Караваєв може повернутися до збірної

Ветеран "Динамо" теж є кандидатом на повернення до національної команди. Олександр Караваєв, як зазвичай, на старті сезону набрав хорошу форму, зіграв у всіх турнірах 16 матчів, забив 4 голи та зробив стільки ж результативних передач.

Александр Караваев
Олександр Караваєв у грі проти "Шахтаря". Фото: пресслужба "Динамо"

Для 33-річного Караваєва виклик до збірної України може стати першим із жовтня 2023 року, коли він зіграв проти Північної Македонії (2:0) та Мальти (3:1), причому забив у тих поєдинках один м'яч.

Не виключено, що Сергій Ребров викличе на збір національної команди обох захисників одразу.

Нагадаємо, футболісти "Шахтаря" іронічно висміяли одного з гравців київського "Динамо".

Весілля Олега Блохіна та Ірини Дерюгіної стало подією для спортивної спільноти — розповідаємо історію стосунків двох зірок.

Руслан Маліновський отримав найвищу оцінку серед усіх гравців "Дженоа" після того, як приніс команді першу перемогу в сезоні.

спорт футбол Збірна України з футболу Олександр Караваєв ЧС-2026 з футболу Арсеній Батагов
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації