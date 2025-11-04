Маліновський отримав високу оцінку після того, як приніс перемогу Дженоа

Руслан Маліновський у "Дженоа". Фото: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images

У рамках 10 туру італійської Серії А "Сассуоло" приймав "Дженоа". Гості зуміли вирвати перемогу, яка стала для них першою в сезоні.

Руслан Маліновський встановив історичне досягнення у складі "грифонів", повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Звільнення головного тренера Патріка Війєра надихнуло футболістів "Дженоа" на перемогу. Команда під керівництвом тимчасового наставника Роберто Мургіти здобула дебютну перемогу в сезоні 2025/2026. Це досягнення "грифони" зуміли встановити на виїзді, а одним з авторів успіху став півзахисник збірної України.

Красивий гол Маліновського

Досвідчений хавбек "Дженоа" відкрив рахунок на 18-й хвилині. Руслан підібрав м'яч після розіграшу кутового і потужним ударом відправив його в сітку повз одного з найкращих воротарів сезону в чемпіонаті Італії. На початку другого тайму Берарді зрівняв рахунок, але на третій компенсованій хвилині Лео Естігор забив переможний гол.

Руслан Маліновський (ліворуч) святкує гол. Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Руслан Маліновський був визнаний найкращим футболістом матчу та отримав оцінку 8,3 від авторитетного порталу Sofascore. А "Дженоа" зумів відірватися від останнього місця в турнірній таблиці, але все ще перебуває в зоні вильоту, на 18-му рядку.

У наступному турі "грифони" зіграють із "Фіорентиною". Очікується, що новим головним тренером "Дженоа" стане легенда "Роми" Даніеле Де Россі.

Нагадаємо, український тенісист Віталій Сачко встановив історичне досягнення на турнірі ATP.

Колишній тренер збірної України Олег Блохін був головною суперзіркою футболу в СРСР, а його шлюб з Іриною Дерюгіною вважався зірковим — розповідаємо історію цієї пари.