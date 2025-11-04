Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Маліновський приніс Дженоа перемогу одразу після зміни тренера

Маліновський приніс Дженоа перемогу одразу після зміни тренера

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 09:01
Оновлено: 09:16
Маліновський отримав високу оцінку після того, як приніс перемогу Дженоа
Руслан Маліновський у "Дженоа". Фото: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images

У рамках 10 туру італійської Серії А "Сассуоло" приймав "Дженоа". Гості зуміли вирвати перемогу, яка стала для них першою в сезоні.

Руслан Маліновський встановив історичне досягнення у складі "грифонів", повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Звільнення головного тренера Патріка Війєра надихнуло футболістів "Дженоа" на перемогу. Команда під керівництвом тимчасового наставника Роберто Мургіти здобула дебютну перемогу в сезоні 2025/2026. Це досягнення "грифони" зуміли встановити на виїзді, а одним з авторів успіху став півзахисник збірної України.

Красивий гол Маліновського

Досвідчений хавбек "Дженоа" відкрив рахунок на 18-й хвилині. Руслан підібрав м'яч після розіграшу кутового і потужним ударом відправив його в сітку повз одного з найкращих воротарів сезону в чемпіонаті Італії. На початку другого тайму Берарді зрівняв рахунок, але на третій компенсованій хвилині Лео Естігор забив переможний гол.

Руслан Малиновский
Руслан Маліновський (ліворуч) святкує гол. Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Руслан Маліновський був визнаний найкращим футболістом матчу та отримав оцінку 8,3 від авторитетного порталу Sofascore. А "Дженоа" зумів відірватися від останнього місця в турнірній таблиці, але все ще перебуває в зоні вильоту, на 18-му рядку.

У наступному турі "грифони" зіграють із "Фіорентиною". Очікується, що новим головним тренером "Дженоа" стане легенда "Роми" Даніеле Де Россі.

Нагадаємо, український тенісист Віталій Сачко встановив історичне досягнення на турнірі ATP.

Колишній тренер збірної України Олег Блохін був головною суперзіркою футболу в СРСР, а його шлюб з Іриною Дерюгіною вважався зірковим — розповідаємо історію цієї пари.

спорт футбол Дженоа Серія А Руслан Маліновський
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації