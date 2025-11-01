Дженоа звільнила Вієйру після серії невдалих матчів з Маліновським у складі

Руслан Маліновський. Фото: "Дженоа"

Керівництво італійської "Дженоа" відреагувало на невдалі результати цього сезону. Цікаво, що отримані вони були з українським півзахисником Русланом Маліновським в стартовому складі.

У "Дженоа" вирішили звільнити головного тренера Патріка Вієйру, повідомила пресслужба клубу.

Реклама

Читайте також:

Патрік Вієйра. Фото: кадр з відео

Тренер не виправдав надій "Дженоа"

Француз очолював команду з 20 листопада 2024 року, але пішов після дев'яти турів Серії А цього сезону без жодної перемоги — три нічиї, шість поразок, останнє місце з чотирма очками.

Клуб подякував Вієйра та штабу за професіоналізм і побажав успіхів.

Тимчасово команду очолить Роберто Мургітта за підтримки Доменіко Крішіто. Вони готуватимуть "Дженоа" до матчу з "Сассуоло" 3 листопада.

Вієйра прийшов на заміну Альберто Джіллардіно, коли клуб був 17-м. У сезоні 2024/2025 та врятував від вильоту, фінішувавши 13-м, і отримав контракт до червня 2027-го.

Загалом у Вієйра за 25 матчів у Серії А було всього вісім перемог.

Вієйра раніше також тренував "Нью-Йорк Сіті", "Ніццу", "Крістал Пелас", "Страсбург".

Нагадаємо, київський "Локомотив" хоче відібрати емблему у московського "Локомотиву".

Раніше стало відомо, що Олександр Шовковський відпочив після перемоги над "Шахтарем".

"Шахтар" може взяти реванш у "Динамо" в УПЛ — де та коли дивитися матч.