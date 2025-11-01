Дженоа уволила Виейру после серии неудачных матчей с Малиновским в составе

Руслан Малиновский. Фото: "Дженоа"

Руководство итальянской "Дженоа" отреагировало на неудачные результаты этого сезона. Интересно, что получены они были с украинским полузащитником Русланом Малиновским в стартовом составе.

В "Дженоа" решили уволить главного тренера Патрика Виейру, сообщила пресс-служба клуба.

Реклама

Читайте также:

Патрик Виейра. Фото: кадр из видео

Тренер не оправдал надежд "Дженоа"

Француз возглавлял команду с 20 ноября 2024 года, но ушел после девяти туров Серии А этого сезона без единой победы — три ничьи, шесть поражений, последнее место с четырьмя очками.

Клуб поблагодарил Виейру и штаб за профессионализм и пожелал успехов.

Временно команду возглавит Роберто Мургитта при поддержке Доменико Кришито. Они будут готовить "Дженоа" к матчу с "Сассуоло" 3 ноября.

Виейра пришел на замену Альберто Джиллардино, когда клуб был 17-м. В сезоне 2024/2025 и спас от вылета, финишировав 13-м, и получил контракт до июня 2027-го.

Всего у Виейра за 25 матчей в Серии А было всего восемь побед.

Виейра ранее также тренировал "Нью-Йорк Сити", "Ниццу", "Кристал Пэлас", "Страсбург".

Напомним, киевский "Локомотив" хочет отобрать эмблему у московского "Локомотива".

Ранее стало известно, что Александр Шовковский отдохнул после победы над "Шахтером".

"Шахтер" может взять реванш у "Динамо" в УПЛ — где и когда смотреть матч.