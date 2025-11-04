Видео
Малиновский принес Дженоа победу сразу после смены тренера

Малиновский принес Дженоа победу сразу после смены тренера

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 09:01
обновлено: 09:16
Малиновский получил высокую оценку после того, как принес победу Дженоа
Руслан Малиновский в "Дженоа". Фото: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images

В рамках 10 тура итальянской Серии А "Сассуоло" принял "Дженоа". Гости сумели вырвать победу, которая стала для них первой в сезоне. 

Руслан Малиновский установил историческое достижение в составе "грифонов", сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

Увольнение главного тренера Патрика Вийера вдохновило футболистов "Дженоа" на победу. Команда под руководством временного наставника Роберто Мургиты добыла дебютную победу в сезоне 2025/2026. Это достижение "грифоны" сумели установить на выезде, а одним из авторов успеха стал полузащитник сборной Украины. 

Красивый гол Малиновского 

Опытный хавбек "Дженоа" открыл счет на 18-й минуте. Руслан подобрал мяч после розыгрыша углового и мощным ударом отправил его в сетку мимо одного из лучших вратарей сезона в чемпионате Италии. В начале второго тайма Берарди сравнял счет, но на третьей компенсированной минуте Лео Эстигор забил победный гол. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский (слева) празднует гол. Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Руслан Малиновский был признан лучшим футболистом матча и получил оценку 8,3 от авторитетного портала Sofascore. А "Дженоа" сумел оторваться от последнего места в турнирной таблице, но все еще находится в зоне вылета, на 18-й строчке. 

В следующем туре "грифоны" сыграют с "Фиорентиной". Ожидается, что новым главным тренером "Дженоа" станет легенда "Ромы" Даниэле Де Росси. 

Напомним, украинский теннисист Виталий Сачко установил историческое достижение на турнире ATP. 

Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин был главной суперзвездой футбола в СССР, а его брак с Ириной Дерюгиной считался звездным — рассказываем историю этой пары. 

спорт футбол Дженоа Серия А Руслан Малиновский
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
