Малиновский получил высокую оценку после того, как принес победу Дженоа

Руслан Малиновский в "Дженоа". Фото: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images

В рамках 10 тура итальянской Серии А "Сассуоло" принял "Дженоа". Гости сумели вырвать победу, которая стала для них первой в сезоне.

Руслан Малиновский установил историческое достижение в составе "грифонов", сообщает портал Новини.LIVE.

Увольнение главного тренера Патрика Вийера вдохновило футболистов "Дженоа" на победу. Команда под руководством временного наставника Роберто Мургиты добыла дебютную победу в сезоне 2025/2026. Это достижение "грифоны" сумели установить на выезде, а одним из авторов успеха стал полузащитник сборной Украины.

Красивый гол Малиновского

Опытный хавбек "Дженоа" открыл счет на 18-й минуте. Руслан подобрал мяч после розыгрыша углового и мощным ударом отправил его в сетку мимо одного из лучших вратарей сезона в чемпионате Италии. В начале второго тайма Берарди сравнял счет, но на третьей компенсированной минуте Лео Эстигор забил победный гол.

Руслан Малиновский (слева) празднует гол. Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Руслан Малиновский был признан лучшим футболистом матча и получил оценку 8,3 от авторитетного портала Sofascore. А "Дженоа" сумел оторваться от последнего места в турнирной таблице, но все еще находится в зоне вылета, на 18-й строчке.

В следующем туре "грифоны" сыграют с "Фиорентиной". Ожидается, что новым главным тренером "Дженоа" станет легенда "Ромы" Даниэле Де Росси.

