Сачко установил историческое достижение в украинском мужском теннисе

Виталий Сачко во время поединка. Фото: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

Виталий Сачко продемонстрировал характер и добыл неожиданную победу в матче основной сетки соревнований ATP. Это первый подобный успех для украинского мужского тенниса за четыре последних года.

Первая ракетка Украины принял участие в турнире во французском Мекке после того, как ряд других теннисистов снялись с соревнования, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

У Виталия Сачко на турнире ATP 250 во Франции статус "лакки лузера". В финале квалификации за право принять участие в первенстве 27-летний украинец уступил Клеману Табюру, но все равно получил право сыграть в турнире после отказа ряда других участников.

Виталий Сачко отбивает мяч. Фото: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

Важное достижение Сачко на турнире ATP

Украинец занимает 222 место в мировом рейтинге, но после соревнования на кортах Moselle Open его статус может измениться. В первом туре Сачко победил Джованни Мпетши Перрикара из Франции (59 место в рейтинге). Поединок продлился 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 7:6(10), 6:3 в пользу Виталия.

Таким Сачко стал первым теннисистом из Украины, которому с 2021 года удалось выиграть поединок основной сетки турниров ATP. Уже в следующем туре Виталия ждет еще более сложный соперника. Украинец встретится с Александром Бубликом из Казахстана, недавним полуфиналистом турнира "Мастерс" в Париже.

Напомним, бразильские футболисты "Шахтера" с иронией ответили одному из лидеров "Динамо" после победы над киевской командой.

Ранее мы рассказали о браке Олега Блохина, который считался одним из самых звездных в украинском спорте.