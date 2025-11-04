Відео
Український тенісист встановив історичне досягнення

Український тенісист встановив історичне досягнення

Дата публікації: 4 листопада 2025 08:31
Оновлено: 08:37
Сачко встановив історичне досягнення в українському чоловічому тенісі
Віталій Сачко під час поєдинку. Фото: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

Віталій Сачко продемонстрував характер та здобув несподівану перемогу в матчі основної сітки змагань ATP. Це перший подібний успіх для українського чоловічого тенісу за чотири останні роки.

Перша ракетка України взяв участь у турнірі у французькій Мецці після того, як низка інших тенісистів знялися зі змагання, повідомляє портал Новини.LIVE.

У Віталія Сачка на турнірі ATP 250 у Франції статус "лаккі лузера". У фіналі кваліфікації за право взяти участь у першості 27-річний українець поступився Клеману Табюру, але все одно отримав право зіграти в турнірі після відмови низки інших учасників.

Виталий Сачко
Віталій Сачко відбиває м'яч. Фото: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

Важливе досягнення Сачка на турнірі ATP

Українець посідає 222 місце у світовому рейтингу, але після змагання на кортах Moselle Open його статус може змінитися. У першому турі Сачко переміг Джованні Мпетші Перрікара з Франції (59 місце в рейтингу). Поєдинок тривав 1 годину 33 хвилини та завершився з рахунком 7:6(10), 6:3 на користь Віталія.

Таким Сачко став першим тенісистом з України, якому з 2021 року вдалося виграти поєдинок основної сітки турнірів ATP. Уже в наступному турі на Віталія чекає ще складніший суперник. Українець зустрінеться з Олександром Бубликом із Казахстану, нещодавнім півфіналістом турніру "Мастерс" у Парижі.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
