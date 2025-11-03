Ребров втратив лідера збірної України перед матчем із Францією

Гравці збірної України перед матчем. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров уже найближчими днями оголосить заявку команди на вирішальні матчі відбору ЧС-2026. Уже відомо, що в цьому списку не буде одного з лідерів "синьо-жовтих".

Травма завадить одному із захисників команди вийти на поле, повідомляє Sport.ua.

Збірній України належить зіграти два матчі відбору на Кубок Світу в листопаді 2025 року. У четвер, 13 листопада, підопічні Сергія Реброва вирушать до Франції, 16 листопада приймуть у Польщі команду Ісландії. Перед стартом п'ятого туру відбору "синьо-жовті" розташувалися на другому місці в турнірній таблиці, вони випереджають Ісландію на три бали.

Олександр Зінченко в матчі за національну команду. Фото: УАФ

Кадрова проблема збірної України

Уже зараз відомо, що Сергій Ребров не зможе виставити оптимальний склад на матчі листопада. У заявку національної команди можуть повернутися одужалі Роман Яремчук та Назар Волошин, але в ній точно не буде Олександра Зінченка.

Ще наприкінці жовтня в поєдинку Ліги Європи з "Порту" 28-річний захисник зазнав травми паху, яка виявилася серйознішою, ніж очікував медичний штаб "Ноттінгем Форест". Футболістові нададуть додатковий відпочинок, а це означає, що він зможе повернутися на поле не раніше кінця листопада.

