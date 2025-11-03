Ребров потерял лидера сборной Украины перед матчем с Францией

Игроки сборной Украины перед матчем. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров уже в ближайшие дни объявит заявку команды на решающие матчи отбора ЧМ-2026. Уже известно, что в этом списке не будет одного из лидеров "сине-желтых".

Травма помешает одному из защитников команды выйти на поле, сообщает Sport.ua.

Сборной Украины предстоит сыграть два матча отбора на Кубок Мира в ноябре 2025 года. В четверг, 13 ноября, подопечные Сергея Ребров отправятся во Францию, в 16 ноября примут в Польше команду Исландии. Перед стартом пятого тура отбора "сине-желтые" расположились на втором месте в турнирной таблице, они опережают Исландию на три балла.

Александр Зинченко в матче за национальную команду. Фото: УАФ

Кадровая проблема сборной Украины

Уже сейчас известно, что Сергей Ребров не сможет выставить оптимальный состав на матчи ноября. В заявку национальной команды могут вернуться выздоровевшие Роман Яремчук и Назар Волошин, но в ней точно не будет Александра Зинченко.

Еще в конце октября в поединке Лиги Европы с "Порту" 28-летний защитник получил травму паха, которая оказалась более серьезной, чем ожидал медицинский штаб "Ноттингем Форест". Футболисту предоставят дополнительный отдых, а это означает, что он сможет вернуться на поле не раньше конца ноября.

