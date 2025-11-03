Видео
Главная Спорт Сборная Украины потеряла лидера перед матчем с Францией

Сборная Украины потеряла лидера перед матчем с Францией

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 12:20
обновлено: 12:42
Ребров потерял лидера сборной Украины перед матчем с Францией
Игроки сборной Украины перед матчем. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров уже в ближайшие дни объявит заявку команды на решающие матчи отбора ЧМ-2026. Уже известно, что в этом списке не будет одного из лидеров "сине-желтых".

Травма помешает одному из защитников команды выйти на поле, сообщает Sport.ua.  

Читайте также:

Сборной Украины предстоит сыграть два матча отбора на Кубок Мира в ноябре 2025 года. В четверг, 13 ноября, подопечные Сергея Ребров отправятся во Францию, в 16 ноября примут в Польше команду Исландии. Перед стартом пятого тура отбора "сине-желтые" расположились на втором месте в турнирной таблице, они опережают Исландию на три балла. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко в матче за национальную команду. Фото: УАФ

Кадровая проблема сборной Украины 

Уже сейчас известно, что Сергей Ребров не сможет выставить оптимальный состав на матчи ноября. В заявку национальной команды могут вернуться выздоровевшие Роман Яремчук и Назар Волошин, но в ней точно не будет Александра Зинченко. 

Еще в конце октября в поединке Лиги Европы с "Порту" 28-летний защитник получил травму паха, которая оказалась более серьезной, чем ожидал медицинский штаб "Ноттингем Форест". Футболисту предоставят дополнительный отдых, а это означает, что он сможет вернуться на поле не раньше конца ноября. 

Напомним, бразильцы "Шахтера" ответили защитнику "Динамо" Денису Попову на слова о "пародии". 

Йожеф Сабо считает одного из лидеров "Динамо" виновником поражения от донецкого "Шахтера". 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Александр Зинченко ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
