Волошин сможет помочь Динамо в одном из самых матчей сезона

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Назар Волошин уже на этой неделе сможет снова выйти на поле. Молодой футболист пропустил из-за травмы несколько матчей.

У Волошина есть шанс принять участие в поединке еврокубков, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

На прошлой неделе "Динамо" провело два сложных матча с "Шахтером". "Бело-синие" одержали победу в Кубке Украины (2:1), но потерпели поражение в УПЛ (1:3). Команда Александра Шовковского провела эти встречи без ряда игроков основного состава, среди которых был и Назар Волошин.

Усиление перед Лигой Конференций

Уже в четверг, 6 ноября, "Динамо" сыграет с командой "Зриньски" из Боснии в третьем туре Лиги Конференций. Ожидается, что 22-летний Назар Волошин сможет как минимум попасть в заявку "бело-синих" в этом поединке. Это станет серьезным усилением для киевлян, которые испытывают проблемы с созданием и реализацией моментов.

В сезоне 2025/2026 Волошин сыграл за "Динамо" уже 18 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. После двух туров в Лиге Конференций "бело-синие" занимают 34 место в таблице с двумя поражениями в пассиве.

