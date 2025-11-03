Видео
Главная Спорт Динамо получит кадровое усиление перед матчем Лиги Конференций

Динамо получит кадровое усиление перед матчем Лиги Конференций

Дата публикации 3 ноября 2025 11:33
обновлено: 11:32
Волошин сможет помочь Динамо в одном из самых матчей сезона
Назар Волошин празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Назар Волошин уже на этой неделе сможет снова выйти на поле. Молодой футболист пропустил из-за травмы несколько матчей. 

У Волошина есть шанс принять участие в поединке еврокубков, сообщает "Динамо Киев от Шурика". 

Читайте также:

На прошлой неделе "Динамо" провело два сложных матча с "Шахтером". "Бело-синие" одержали победу в Кубке Украины (2:1), но потерпели поражение в УПЛ (1:3). Команда Александра Шовковского провела эти встречи без ряда игроков основного состава, среди которых был и Назар Волошин.  

Назар Волошин
Назар Волошин во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Усиление перед Лигой Конференций 

Уже в четверг, 6 ноября, "Динамо" сыграет с командой "Зриньски" из Боснии в третьем туре Лиги Конференций. Ожидается, что 22-летний Назар Волошин сможет как минимум попасть в заявку "бело-синих" в этом поединке. Это станет серьезным усилением для киевлян, которые испытывают проблемы с созданием и реализацией моментов. 

В сезоне 2025/2026 Волошин сыграл за "Динамо" уже 18 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. После двух туров в Лиге Конференций "бело-синие" занимают 34 место в таблице с двумя поражениями в пассиве. 

Напомним, Йожеф Сабо назвал футболиста, которого считает косвенным виновником поражения от "Шахтера". 

А главный тренер "Динамо" Александр Шовковский эмоционально снял с себя вину за результат матча против "горняков". 

спорт футбол Динамо Лига Конференций Назарий Волошин
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
