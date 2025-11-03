Волошин зможе допомогти Динамо в одному з найважливіших матчів сезону

Динамо отримає кадрове посилення перед матчем Ліги Конференцій
Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Назар Волошин уже цього тижня зможе знову вийти на поле. Молодий футболіст пропустив через травму кілька матчів.
У Волошина є шанс взяти участь у поєдинку єврокубків, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".
Минулого тижня "Динамо" провело два складні матчі з "Шахтарем". "Біло-сині" здобули перемогу в Кубку України (2:1), але зазнали поразки в УПЛ (1:3). Команда Олександра Шовковського провела ці зустрічі без низки гравців основного складу, серед яких був і Назар Волошин.
Посилення перед Лігою Конференцій
Уже в четвер, 6 листопада, "Динамо" зіграє з командою "Зріньскі" з Боснії в третьому турі Ліги Конференцій. Очікується, що 22-річний Назар Волошин зможе щонайменше потрапити до заявки "біло-синіх" у цьому поєдинку. Це стане серйозним підсиленням для киян, які відчувають проблеми зі створенням і реалізацією моментів.
У сезоні 2025/2026 Волошин зіграв за "Динамо" вже 18 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів та зробив 3 результативні передачі. Після двох турів у Лізі Конференцій "біло-сині" посідають 34 місце в таблиці з двома поразками в пасиві.
Нагадаємо, Йожеф Сабо назвав футболіста, якого вважає непрямим винуватцем поразки від "Шахтаря".
А головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський емоційно зняв із себе провину за результат матчу проти "гірників".
Читайте Новини.LIVE!