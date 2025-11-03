Відео
Україна
Динамо отримає кадрове посилення перед матчем Ліги Конференцій

Динамо отримає кадрове посилення перед матчем Ліги Конференцій

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 11:33
Оновлено: 11:46
Волошин зможе допомогти Динамо в одному з найважливіших матчів сезону
Назар Волошин святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Назар Волошин уже цього тижня зможе знову вийти на поле. Молодий футболіст пропустив через травму кілька матчів.

У Волошина є шанс взяти участь у поєдинку єврокубків, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Читайте також:

Минулого тижня "Динамо" провело два складні матчі з "Шахтарем". "Біло-сині" здобули перемогу в Кубку України (2:1), але зазнали поразки в УПЛ (1:3). Команда Олександра Шовковського провела ці зустрічі без низки гравців основного складу, серед яких був і Назар Волошин.

Назар Волошин
Назар Волошин під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Посилення перед Лігою Конференцій

Уже в четвер, 6 листопада, "Динамо" зіграє з командою "Зріньскі" з Боснії в третьому турі Ліги Конференцій. Очікується, що 22-річний Назар Волошин зможе щонайменше потрапити до заявки "біло-синіх" у цьому поєдинку. Це стане серйозним підсиленням для киян, які відчувають проблеми зі створенням і реалізацією моментів.

У сезоні 2025/2026 Волошин зіграв за "Динамо" вже 18 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів та зробив 3 результативні передачі. Після двох турів у Лізі Конференцій "біло-сині" посідають 34 місце в таблиці з двома поразками в пасиві.

Нагадаємо, Йожеф Сабо назвав футболіста, якого вважає непрямим винуватцем поразки від "Шахтаря".

А головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський емоційно зняв із себе провину за результат матчу проти "гірників".

спорт футбол Динамо Ліга Конференцій Назарій Волошин
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
