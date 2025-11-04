Видео
Суркис оценил игру Динамо в матчах с Шахтером

Дата публикации 4 ноября 2025 12:31
обновлено: 12:44
Суркис признал, что Динамо оказалось в кризисе
Тренер Александр Шовковский и Игорь Суркис. Фото: пресс-служба "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что положительно оценивает игру команды в последних матчах. Но при этом его посещают мысли о том, что "бело-синие" могут находиться в кризисе. 

Суркис негативно оценил судейство в поединке чемпионата Украины с "Шахтером" в интервью пресс-службе "Динамо". 

Календарь чемпионов Украины в последние недели оказался достаточно сложным. Столичная команда обыграла крепкий "Кривбасс", выбила "Шахтер" из Кубка Украины, но затем проиграла "горнякам" в УПЛ, упустив возможность приблизиться к подопечным Арды Турана в турнирной таблице. 

Руслан Нещерет
Игроки "Динамо" во время матча. Фото: пресс-служба клуба

Что Суркис сказал о нынешнем "Динамо" 

Президент "бело-синих" признал, что в отдельные моменты матчей действительно думал, что команда Александра Шовковского находится в кризисе. Он был разочарован, когда игроки "Динамо" не наносят ударов по воротам соперников. 

Александр Караваев
Александр Караваев борется с соперником. Фото: пресс-служба "Динамо"

При этом Суркис напомнил о том, что в команде очень много травмированных футболистов, а Ярмоленко и Попов хоть и играют, но испытывают проблемы со здоровьем. Для президента "бело-синих" имеет большое значение качество игры, особенно в матчах с сильными соперниками. И Суркис положительно оценил матч с "Кривбассом" и поединок с "Шахтером" в Кубке Украины. 

Также глава киевской команды раскритиковал судейство в противостоянии с "горняками" в Кубке Украины. Он возмущен действиями главного арбитра. Суркис заявил, что те же эмоции испытал и Александр Шовковский. 

"Почему не обратили внимание на момент, когда Попова ударили прямой ногой? Не играя в мяч, а просто в ногу, и за это показали лишь желтую карточку. Разве это не странно, когда в матчах, где такое напряжение, где футболисты играют на пульсе 200−220, с огромным желанием, судьи ведут себя так, будто это товарищеская игра?" — заявил Суркис. 

Напомним, мы написали о семейной истории двух звезд украинского спорта — Олега Блохина и Ирины Дерюгиной. 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров удивил заявкой команды на матчи с Францией и Исландией.

спорт футбол ФК Шахтер Динамо Игорь Суркис Александр Шовковский
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
