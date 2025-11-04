Суркіс визнав, що Динамо опинилося в кризі

Тренер Олександр Шовковський та Ігор Суркіс. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що позитивно оцінює гру команди в останніх матчах. Але при цьому його відвідують думки про те, що "біло-сині" можуть перебувати в кризі.

Суркіс негативно оцінив суддівство в поєдинку чемпіонату України з "Шахтарем" в інтерв'ю пресслужбі "Динамо".

Календар чемпіонів України в останні тижні виявився досить складним. Столична команда обіграла міцний "Кривбас", вибила "Шахтар" із Кубка України, але потім програла "гірникам" в УПЛ, втративши можливість наблизитися до підопічних Арди Турана в турнірній таблиці.

Гравці "Динамо" під час матчу. Фото: пресслужба клубу

Що Суркіс сказав про нинішнє "Динамо"

Президент "біло-синіх" визнав, що в окремі моменти матчів справді думав, що команда Олександра Шовковського перебуває в кризі. Він був розчарований, коли гравці "Динамо" не завдають ударів по воротах суперників.

Олександр Караваєв бореться із суперником. Фото: пресслужба "Динамо"

При цьому Суркіс нагадав про те, що в команді дуже багато травмованих футболістів, а Ярмоленко і Попов хоч і грають, але мають проблеми зі здоров'ям. Для президента "біло-синіх" має велике значення якість гри, особливо в матчах із сильними суперниками. І Суркіс позитивно оцінив матч із "Кривбасом" та поєдинок із "Шахтарем" у Кубку України.

Також очільник київської команди розкритикував суддівство у протистоянні з "гірниками" в Кубку України. Він обурений діями головного арбітра. Суркіс заявив, що тих самих емоцій зазнав і Олександр Шовковський.

"Чому не звернули увагу на момент, коли Попова вдарили прямою ногою? Не граючи в м'яч, а просто в ногу, і за це показали лише жовту картку. Хіба це не дивно, коли в матчах, де така напруга, де футболісти грають на пульсі 200-220, з величезним бажанням, судді поводяться так, ніби це товариська гра?" — заявив Суркіс.

