Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Суркіс оцінив гру Динамо в матчах із Шахтарем

Суркіс оцінив гру Динамо в матчах із Шахтарем

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 12:31
Оновлено: 12:44
Суркіс визнав, що Динамо опинилося в кризі
Тренер Олександр Шовковський та Ігор Суркіс. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що позитивно оцінює гру команди в останніх матчах. Але при цьому його відвідують думки про те, що "біло-сині" можуть перебувати в кризі.

Суркіс негативно оцінив суддівство в поєдинку чемпіонату України з "Шахтарем" в інтерв'ю пресслужбі "Динамо".

Реклама
Читайте також:

Календар чемпіонів України в останні тижні виявився досить складним. Столична команда обіграла міцний "Кривбас", вибила "Шахтар" із Кубка України, але потім програла "гірникам" в УПЛ, втративши можливість наблизитися до підопічних Арди Турана в турнірній таблиці.

Руслан Нещерет
Гравці "Динамо" під час матчу. Фото: пресслужба клубу

Що Суркіс сказав про нинішнє "Динамо"

Президент "біло-синіх" визнав, що в окремі моменти матчів справді думав, що команда Олександра Шовковського перебуває в кризі. Він був розчарований, коли гравці "Динамо" не завдають ударів по воротах суперників.

Александр Караваев
Олександр Караваєв бореться із суперником. Фото: пресслужба "Динамо"

При цьому Суркіс нагадав про те, що в команді дуже багато травмованих футболістів, а Ярмоленко і Попов хоч і грають, але мають проблеми зі здоров'ям. Для президента "біло-синіх" має велике значення якість гри, особливо в матчах із сильними суперниками. І Суркіс позитивно оцінив матч із "Кривбасом" та поєдинок із "Шахтарем" у Кубку України.

Також очільник київської команди розкритикував суддівство у протистоянні з "гірниками" в Кубку України. Він обурений діями головного арбітра. Суркіс заявив, що тих самих емоцій зазнав і Олександр Шовковський.

"Чому не звернули увагу на момент, коли Попова вдарили прямою ногою? Не граючи в м'яч, а просто в ногу, і за це показали лише жовту картку. Хіба це не дивно, коли в матчах, де така напруга, де футболісти грають на пульсі 200-220, з величезним бажанням, судді поводяться так, ніби це товариська гра?" — заявив Суркіс.

Нагадаємо, ми написали про сімейну історію двох зірок українського спорту — Олега Блохіна та Ірини Дерюгіної.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров здивував заявкою команди на матчі з Францією та Ісландією.

спорт футбол ФК Шахтар Динамо Ігор Суркіс Олександр Шовковський
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації