Україна
У збірній України може відбутися дебют — кого викликав Ребров

У збірній України може відбутися дебют — кого викликав Ребров

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 11:07
Оновлено: 11:06
Ребров викликав до збірної України 25 гравців та двох дебютантів
Сергій Ребров проводить тренування. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

У рамках відбору на ЧС-2026 збірна України зіграє з командами Франції та Ісландії. Головний тренер "синьо-жовтих" уже назвав список футболістів, які можуть вийти на поле.

Вибір Сергія Реброва почасти виявився несподіваним, повідомляє пресслужба УАФ.

Читайте також:

У четвер, 13 листопада, збірна України зіграє на виїзді з Францією у відборі на Кубок Світу. Три дні потому, 16 листопада, на команду Сергія Реброва чекає поєдинок з Ісландією, який буде проведено в Польщі. Напередодні п'ятого туру "синьо-жовті" посідають друге місце у своєму квартеті з відривом від ісландців у три очки.

Заявка сборной Украины на матчи ЧМ-2026
Заявка збірної України. Скріншот УАФ

Кого Ребров викликав до збірної України

Головний тренер національної команди оголосив список гравців, які вирушать на найближчий збір. У ньому виявилося 25 прізвищ і знайшлося місце несподіванкам. Як потенційну заміну для Олександра Зінченка викликано Арсенія Батагова та Олександра Караваєва. А ось місце Андрія Луніна в заявці зайняв голкіпер "Полісся" Євген Волинець.

До резервного списку збірної України увійшли Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі — "Динамо"), Максим Таловєров ("Сток Сіті", Англія), Артем Бондаренко, Єгор Назарина (обидва — "Шахтар"), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва — "Полісся").

Нагадаємо, ми розповіли про історію кохання Олега Блохіна та Ірини Дерюгіної, двох зірок українського спорту.

У чемпіонаті Сербії просто під час матчу зупинилося серце тренера однієї з команд.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
