Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Відомий тренер помер під час матчу — деталі інциденту

Відомий тренер помер під час матчу — деталі інциденту

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 09:31
Оновлено: 09:26
Тренер Младен Жижович помер у Сербії під час матчу
Младен Жижович відповідає на запитання журналістів. Фото: Ben McShane/Sportsfile via Getty Images

У рамках сербської Суперліги "Младост Лючан" прийняла команду "Радничкі 1923". Головний тренер гостьової команди не пережив цей поєдинок.

У наставника Младена Жижовича зупинилося серце просто на полі, повідомила пресслужба Сербського футбольного союзу.

Реклама
Читайте також:

"Раднички" впевнено обігравали суперника на виїзді, але гра вийшла нервовою. Головний тренер команди Младен Жижович на 22-й хвилині поєдинку впав просто на газон у технічній зоні. Медики одразу ж кинулися до наставника і надали йому першу допомогу, після чого тренера госпіталізували.

Младен Жижович
Младен Жижович під час матчу. Фото: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

Врятувати Жижовича не вдалося

Зусилля лікарів не увінчалися успіхом. Тренер помер у лікарні, не приходячи до тями. Поєдинок чемпіонату Сербії було зупинено, а потім і скасовано. Футболісти обох команд не змогли стримати сліз, коли дізналися про трагічну новину про смерть наставника.

Младен Жижович під час кар'єри футболіста виступав на позиції атакувального півзахисника за команди з чемпіонатів Боснії та Албанії. Він провів два поєдинки за збірну Боснії та Герцеговини. Як тренер Жижович вивів "Борац" в 1/8 Ліги Конференцій минулого сезону.

Нагадаємо, деякі футболісти "Шахтаря" висміяли самовпевнену заяву лідера київського "Динамо".

Олег Блохін та Ірина Дерюгіна були однією з головних спортивних пар світу — як склалося їхнє спільне життя.

Руслан Маліновський приніс "Дженоа" першу перемогу в сезоні та став героєм матчу проти "Сассуоло".

спорт футбол Сербія тренер Младен Жижович Раднички 1923
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації