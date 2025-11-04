Тренер Младен Жижович помер у Сербії під час матчу

Младен Жижович відповідає на запитання журналістів. Фото: Ben McShane/Sportsfile via Getty Images

У рамках сербської Суперліги "Младост Лючан" прийняла команду "Радничкі 1923". Головний тренер гостьової команди не пережив цей поєдинок.

У наставника Младена Жижовича зупинилося серце просто на полі, повідомила пресслужба Сербського футбольного союзу.

"Раднички" впевнено обігравали суперника на виїзді, але гра вийшла нервовою. Головний тренер команди Младен Жижович на 22-й хвилині поєдинку впав просто на газон у технічній зоні. Медики одразу ж кинулися до наставника і надали йому першу допомогу, після чого тренера госпіталізували.

Младен Жижович під час матчу. Фото: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

Врятувати Жижовича не вдалося

Зусилля лікарів не увінчалися успіхом. Тренер помер у лікарні, не приходячи до тями. Поєдинок чемпіонату Сербії було зупинено, а потім і скасовано. Футболісти обох команд не змогли стримати сліз, коли дізналися про трагічну новину про смерть наставника.

Младен Жижович під час кар'єри футболіста виступав на позиції атакувального півзахисника за команди з чемпіонатів Боснії та Албанії. Він провів два поєдинки за збірну Боснії та Герцеговини. Як тренер Жижович вивів "Борац" в 1/8 Ліги Конференцій минулого сезону.

