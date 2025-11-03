Український хокеїст та тренер Олександр Пойда загинув під Куп'янськом

Олександр Пойда під час тренерської кар'єри. Фото: Facebook

Відомий представник спортивної спільноти України Олександр Пойда пожертвував собою на одній із найгарячіших ділянок фронту. Свій останній бій він прийняв на Куп'янському напрямку.

Пойда багато зробив для розвитку дитячого спорту в країні, повідомляє Федерацію хокею України.

Хокейна спільнота отримала трагічну звістку. Колишній гравець та дитячий тренер Олександр Пойда, який кілька років провів у лавах ЗСУ, загинув на фронті наприкінці жовтня. Він воював на одній із найгарячіших точок на Сході України, де противник постійно проводить атакувальні дії.

Олександр Пойда в лавах української армії. Фото: Telegram

Що відомо про Олександра Пойда

Майбутній хокеїст народився і виріс у Дніпродзержинську (зараз має назву Кам'янське — Ред.) Дніпропетровської області. Він виступав у хокейному клубі "Дніпро" з Херсона з 2001 по 2010 роки.

Після закінчення професійної кар'єри Пойда залишився у спорті та став дитячим тренером. Він займався з вихованцями херсонського "Дніпра" та криворізького "Кривбасу", з яким у сезоні 2018/2019 завоював бронзові медалі чемпіонату України.

Захиснику країни назавжди залишилося 52 роки...

