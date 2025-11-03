Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт На фронті загинув український хокеїст та тренер

На фронті загинув український хокеїст та тренер

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 20:33
Оновлено: 20:33
Український хокеїст та тренер Олександр Пойда загинув під Куп'янськом
Олександр Пойда під час тренерської кар'єри. Фото: Facebook

Відомий представник спортивної спільноти України Олександр Пойда пожертвував собою на одній із найгарячіших ділянок фронту. Свій останній бій він прийняв на Куп'янському напрямку.

Пойда багато зробив для розвитку дитячого спорту в країні, повідомляє Федерацію хокею України.

Реклама
Читайте також:

Хокейна спільнота отримала трагічну звістку. Колишній гравець та дитячий тренер Олександр Пойда, який кілька років провів у лавах ЗСУ, загинув на фронті наприкінці жовтня. Він воював на одній із найгарячіших точок на Сході України, де противник постійно проводить атакувальні дії.

Александр Пойда
Олександр Пойда в лавах української армії. Фото: Telegram

Що відомо про Олександра Пойда

Майбутній хокеїст народився і виріс у Дніпродзержинську (зараз має назву Кам'янське — Ред.) Дніпропетровської області. Він виступав у хокейному клубі "Дніпро" з Херсона з 2001 по 2010 роки.

Після закінчення професійної кар'єри Пойда залишився у спорті та став дитячим тренером. Він займався з вихованцями херсонського "Дніпра" та криворізького "Кривбасу", з яким у сезоні 2018/2019 завоював бронзові медалі чемпіонату України.

Захиснику країни назавжди залишилося 52 роки...

Нагадаємо, відомий промоутер назвав суперника, заради бою з яким Володимир Кличко може повернутися на ринг.

Один із футбольних клубів української Прем'єр-ліги підозрюють в участі в договірних матчах.

Керівництво "Полісся" планує значно скоротити зарплати практично всім гравцям команди.

спорт Хокей тренер Кривбасс Спортсмени у ЗСУ
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації