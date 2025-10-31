Відео
Україна
Вітчим відомого футболіста загинув на фронті

Вітчим відомого футболіста загинув на фронті

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 10:31
Оновлено: 11:00
Вітчим футболіста Олександрії загинув на фронті в Донецькій області
Михайло Терещенко у ЗСУ. Фото: пресслужба "Олександрії"

Ще одна трагічна новина прийшла з фронту. Війна забрала життя українського військовослужбовця Михайла Терещенка, який є вітчимом футболіста клубу УПЛ.

Про сумну звістку повідомив офіційний сайт ФК "Олександрія".

Читайте також:

У родині молодого футболіста Назара Прокопенка сталася трагедія. Вітчим спортсмена Михайло Терещенко пожертвував собою на війні з російськими окупантами. Трагедія трапилася наприкінці жовтня 2025 року.

Що відомо про Михайла Терещенка

Захисник України служив у 194-й окремій понтонно-мостовій бригаді. Його підрозділ в останні місяці ніс службу на Донеччині. Одна з атак росіян обірвала життя Терещенка. Військовослужбовець отримав поранення, які виявилися не сумісними з життям.

Назар Прокопенко
Назар Прокопенко в "Олександрії". Фото: пресслужба клубу

Футбольний клуб "Олександрія" висловив співчуття своєму гравцеві у зв'язку з трагедією. Назар Прокопенко поки не встиг дебютувати за основну команду, але водночас 20-річний гравець вважається одним із найперспективніших футболістів "аграріїв".

спорт футбол Донецька область Спортсмени у ЗСУ Олександрія війна в Україні
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
