Україна
Головна Спорт На війні загинув один з найкращих спортсменів України

На війні загинув один з найкращих спортсменів України

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 16:39
На війні загинув чемпіон України та тренер Павло Іщенко
Павло Іщенко. Фото: instagram.com/ishchenko_trainer

Український спорт зазнав чергової втрати на війні з російським агресором. В зоні бойових дій загинув титулований спортсмен та тренер Павло Іщенко.

Про загибель Іщенка повідомив адміністратор сторінки "Богатирські ігри" в Facebook Валерій Газаєв.

Читайте також:
Павел Ищенко
Павло Іщенко. Фото: facebook.com/groups/200962786956227

Загинув український чемпіон

За інформацією джерела, Іщенко загинув під час виконання бойового завдання на передовій, де захищав Україну від росіян.

Іщенко був чемпіоном України серед стронгменів. При цьому, загиблого називають чудовим організатором змагань і продуктивним тренером.

Іщенко був уродженцем села Красносілка на Кіровоградщині. З дитинства займався спортом, а в силових видах почав з паверліфтингу, де ставав чемпіоном, України, Європи та світу.

Після початку повномасштабної війни вигравав чемпіонати України з богатирського багатоборства у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках.

Нагадаємо, центральний захисник "ПСЖ" Ілля Забарний додав у вартості 13 млн євро.

Відомий експерт Віктор Леоненко вважає, що головного тренера збірної України Сергія Реброва не потрібно звільняти.

ЗСУ спорт війна в Україні загиблі стронгмен
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
