На війні загинув чемпіон України та тренер Павло Іщенко

Український спорт зазнав чергової втрати на війні з російським агресором. В зоні бойових дій загинув титулований спортсмен та тренер Павло Іщенко.

Про загибель Іщенка повідомив адміністратор сторінки "Богатирські ігри" в Facebook Валерій Газаєв.

Загинув український чемпіон

За інформацією джерела, Іщенко загинув під час виконання бойового завдання на передовій, де захищав Україну від росіян.

Іщенко був чемпіоном України серед стронгменів. При цьому, загиблого називають чудовим організатором змагань і продуктивним тренером.

Іщенко був уродженцем села Красносілка на Кіровоградщині. З дитинства займався спортом, а в силових видах почав з паверліфтингу, де ставав чемпіоном, України, Європи та світу.

Після початку повномасштабної війни вигравав чемпіонати України з богатирського багатоборства у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках.

