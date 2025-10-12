Видео
Видео

Главная Спорт На войне погиб один из лучших спортсменов Украины

На войне погиб один из лучших спортсменов Украины

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 16:39
На войне погиб чемпион Украины и тренер Павел Ищенко
Павел Ищенко. Фото: instagram.com/ishchenko_trainer

Украинский спорт понес очередную потерю на войне с российским агрессором. В зоне боевых действий погиб титулованный спортсмен и тренер Павел Ищенко.

О гибели Ищенко сообщил администратор страницы "Богатырские игры" в Facebook Валерий Газаев.

Павел Ищенко. Фото: facebook.com/groups/200962786956227

Погиб украинский чемпион

По информации источника, Ищенко погиб во время выполнения боевого задания на передовой, где защищал Украину от россиян.

Ищенко был чемпионом Украины среди стронгменов. При этом, погибшего называют замечательным организатором соревнований и продуктивным тренером.

Ищенко был уроженцем села Красноселка на Кировоградщине. С детства занимался спортом, а в силовых видах начал с пауэрлифтинга, где становился чемпионом, Украины, Европы и мира.

После начала полномасштабной войны выигрывал чемпионаты Украины по богатырскому многоборью в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах.

