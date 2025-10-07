На войне погиб фанат киевского Динамо

Евгений Лукьянюк. Фото: WBC

Фанатский сектор киевского "Динамо" понес очередную потерю. На войне погиб известный болельщик, который находился в силах обороны Украины.

О гибели собрата сообщила организация фанов WBC.

По информации источника, 3 октября на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб боец 210-го отдельного штурмового полка ВСУ Евгений "Жмен" Лукьянюк. Погибший был страстным болельщиком киевского "Динамо".

Евгения называют не только преданным фанатом, но и мужественным защитником Украины, который до конца был верен своей стране и любимому клубу.

Фанаты выражают глубокие соболезнования семье, друзьям и собратьям Евгения.

"Евгений был бойцом 210 ОШП, достойным сыном своей страны и верным болельщиком "Динамо" до последнего дня.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким Евгения", — говорится в сообщении WBC.

