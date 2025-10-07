Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский сделал заявление о повышении цен на газ — обращение
Главная Спорт Погиб известный болельщик киевского Динамо

Погиб известный болельщик киевского Динамо

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 19:24
На войне погиб фанат киевского Динамо
Евгений Лукьянюк. Фото: WBC

Фанатский сектор киевского "Динамо" понес очередную потерю. На войне погиб известный болельщик, который находился в силах обороны Украины.

О гибели собрата сообщила организация фанов WBC.

Реклама
Читайте также:

Киевское "Динамо" понесло потери

По информации источника, 3 октября на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб боец 210-го отдельного штурмового полка ВСУ Евгений "Жмен" Лукьянюк. Погибший был страстным болельщиком киевского "Динамо".

Евгения называют не только преданным фанатом, но и мужественным защитником Украины, который до конца был верен своей стране и любимому клубу.

Фанаты выражают глубокие соболезнования семье, друзьям и собратьям Евгения.

"Евгений был бойцом 210 ОШП, достойным сыном своей страны и верным болельщиком "Динамо" до последнего дня.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким Евгения", — говорится в сообщении WBC.

Напомним, ранее абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик объяснил, почему помог восстановить музей Романа Шухевича.

Киевское "Динамо" может купить футболиста из маленькой страны, который считается большим талантом.

ВСУ Динамо болельщики ультрас погибшие
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации