На войне погиб фанат киевского Динамо

Погиб известный болельщик киевского Динамо
Фанатский сектор киевского "Динамо" понес очередную потерю. На войне погиб известный болельщик, который находился в силах обороны Украины.
О гибели собрата сообщила организация фанов WBC.
Киевское "Динамо" понесло потери
По информации источника, 3 октября на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб боец 210-го отдельного штурмового полка ВСУ Евгений "Жмен" Лукьянюк. Погибший был страстным болельщиком киевского "Динамо".
Евгения называют не только преданным фанатом, но и мужественным защитником Украины, который до конца был верен своей стране и любимому клубу.
Фанаты выражают глубокие соболезнования семье, друзьям и собратьям Евгения.
"Евгений был бойцом 210 ОШП, достойным сыном своей страны и верным болельщиком "Динамо" до последнего дня.
Выражаем искренние соболезнования семье и близким Евгения", — говорится в сообщении WBC.
