На війні загинув фанат київського Динамо

Загинув відомий уболівальник київського Динамо
Фанатський сектор київського "Динамо" зазнав чергової втрати. На війні загинув відомий уболівальник, який перебував у силах оборони України.
Про загибель побратима повідомила організація фанів WBC.
Київське "Динамо" зазнало втрати
За інформацією джерела, 3 жовтня на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув боєць 210-го окремого штурмового полку ЗСУ Євген "Жмен" Лук’янюк. Загиблий був палким уболівальником київського "Динамо".
Євгена називають не лише відданим фанатом, а й мужнім захисником України, який до кінця був вірним своїй країні та улюбленому клубу.
Фанати висловлюють глибокі співчуття родині, друзям і побратимам Євгена.
"Євген був бійцем 210 ОШП, гідним сином своєї країни та вірним уболівальником "Динамо" до останнього дня.
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Євгена", — йдеться в повідомленні WBC.
