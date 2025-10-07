Відео
Головна Спорт Загинув відомий уболівальник київського Динамо

Загинув відомий уболівальник київського Динамо

Дата публікації: 7 жовтня 2025 19:24
На війні загинув фанат київського Динамо
Євген Лукʼянюк. Фото: WBC

Фанатський сектор київського "Динамо" зазнав чергової втрати. На війні загинув відомий уболівальник, який перебував у силах оборони України.

Про загибель побратима повідомила організація фанів WBC.

Київське "Динамо" зазнало втрати

За інформацією джерела, 3 жовтня на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув боєць 210-го окремого штурмового полку ЗСУ Євген "Жмен" Лук’янюк. Загиблий був палким уболівальником київського "Динамо".

Євгена називають не лише відданим фанатом, а й мужнім захисником України, який до кінця був вірним своїй країні та улюбленому клубу.

Фанати висловлюють глибокі співчуття родині, друзям і побратимам Євгена.

"Євген був бійцем 210 ОШП, гідним сином своєї країни та вірним уболівальником "Динамо" до останнього дня.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Євгена", — йдеться в повідомленні WBC.

Нагадаємо, раніше абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик пояснив, чому допоміг відновити музей Романа Шухевича.

Київське "Динамо" може купити футболіста з маленької країни, який вважається великим талантом.

ЗСУ Динамо вболівальники ультрас загиблі
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
