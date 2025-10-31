Отчим футболиста Александрии погиб на фронте в Донецкой области

Отчим известного футболиста погиб на фронте
Еще одна трагическая новость пришла с фронта. Война забрала жизнь украинского военнослужащего Михаила Терещенко, который является отчимом футболиста клуба УПЛ.
О печальном известии сообщил официальный сайт ФК "Александрия".
В семье молодого футболиста Назара Прокопенко произошла трагедия. Отчим спортсмена Михаил Терещенко пожертвовал собой на войне с российскими оккупантами. Трагедия случилась в конце октября 2025 года.
Что известно о Михаиле Терещенко
Защитник Украины служил в 194-й отдельной понтонно-мостовой бригаде. Его подразделение в последние месяцы несло службу в Донецкой области. Одна из атак россиян оборвала жизнь Терещенко. Военнослужащий получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью.
Футбольный клуб "Александрия" принес соболезнования своему игроку в связи с трагедией. Назар Прокопенко пока не успел дебютировать за основную команду, но при этом 20-летний игрок считается одним из самых перспективных футболистов "аграриев".
