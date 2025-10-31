Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Отчим известного футболиста погиб на фронте

Отчим известного футболиста погиб на фронте

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 10:31
обновлено: 11:00
Отчим футболиста Александрии погиб на фронте в Донецкой области
Михаил Терещенко в ВСУ. Фото: пресс-служба "Александрии"

Еще одна трагическая новость пришла с фронта. Война забрала жизнь украинского военнослужащего Михаила Терещенко, который является отчимом футболиста клуба УПЛ. 

О печальном известии сообщил официальный сайт ФК "Александрия". 

Реклама
Читайте также:

В семье молодого футболиста Назара Прокопенко произошла трагедия. Отчим спортсмена Михаил Терещенко пожертвовал собой на войне с российскими оккупантами. Трагедия случилась в конце октября 2025 года. 

Что известно о Михаиле Терещенко 

Защитник Украины служил в 194-й отдельной понтонно-мостовой бригаде. Его подразделение в последние месяцы несло службу в Донецкой области. Одна из атак россиян оборвала жизнь Терещенко. Военнослужащий получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью. 

Назар Прокопенко
Назар Прокопенко в "Александрии". Фото: пресс-служба клуба

Футбольный клуб "Александрия" принес соболезнования своему игроку в связи с трагедией. Назар Прокопенко пока не успел дебютировать за основную команду, но при этом 20-летний игрок считается одним из самых перспективных футболистов "аграриев". 

Напомним, известная украинская спортсменка стала героиней 14 сезона "Холостяка" с Тарасом Цымбалюком. 

Защитник "Динамо" Денис Попов объяснил свои саркастичные слова в адрес футболистов "Шахтера". 

Норвежский футболист Эрлинг Холанн собирается жениться на своей давней подруге, которая чуть не ушла к его другу. 

спорт футбол Донецкая область Спортсмены в ВСУ Александрия война в Украине
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации