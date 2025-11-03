Украинский хоккеист и тренер Александр Пойда погиб под Купянском

Александр Пойда во время тренерской карьеры. Фото: Facebook

Известный представитель спортивного сообщества Украины Александр Пойда пожертвовал собой на одной из самых горячих участков фронта. Свой последний бой он принял на Купянском направлении.

Пойда многое сделал для развития детского спорта в стране, сообщает Федерацию хоккея Украины.

Хоккейное сообщество получило трагическое известие. Бывший игрок и детский тренер Александр Пойда, который несколько лет провел в рядах ВСУ, погиб на фронте в конце октября. Он сражался на одной из самых горячих точек на Востоке Украины, где противник постоянно проводит атакующие действия.

Александр Пойда в рядах украинской армии. Фото: Telegram

Что известно об Александре Пойда

Будущий хоккеист родился и вырос в Днепродзержинске (сейчас носит название Каменское — Ред.) Днепропетровской области. Он выступал в хоккейном клубе "Днепр" из Херсона с 2001 по 2010 годы.

После окончания профессиональной карьеры Пойда остался в спорте и стал детским тренером. Он занимался с воспитанниками херсонского "Днепра" и криворожского "Кривбасса", с которым в сезоне 2018/2019 завоевал бронзовые медали чемпионата Украины.

Защитнику страны навсегда осталось 52 года...

