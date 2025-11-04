Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Известный тренер умер во время матча — детали инцидента

Известный тренер умер во время матча — детали инцидента

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 09:31
обновлено: 09:26
Тренер Младен Жижович умер в Сербии во время матча
Младен Жижович отвечает на вопросы журналистов. Фото: Ben McShane/Sportsfile via Getty Images

В рамках сербской Суперлиги "Младост Лючан" приняла команду "Раднички 1923". Главный тренер гостевой команды не пережил этот поединок. 

У наставника Младена Жижовича остановилось сердце прямо на поле, сообщила пресс-служба Сербского футбольного союза. 

Реклама
Читайте также:

"Раднички" уверенно обыгрывали соперника на выезде, но игра получилась нервной. Главный тренер команды Младен Жижович на 22-й минуте поединка упал прямо на газон в технической зоне. Медики сразу же бросились к наставнику и оказали ему первую помощь, после чего тренер был госпитализирован. 

Младен Жижович
Младен Жижович во время матча. Фото: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

Спасти Жижовича не удалось 

Усилия врачей не увенчались успехом. Тренер скончался в больнице не приходя в сознание. Поединок чемпионата Сербии был остановлен, а затем и отменен. Футболисты обеих команд не смогли сдержать слез, когда узнали о трагической новости о смерти наставника. 

Младен Жижович во время карьеры футболиста выступал на позиции атакующего полузащитника за команды из чемпионатов Боснии и Албании. Он провел два поединка за сборную Боснии и Герцеговины. В качестве тренера Жижович вывел "Борац" в 1/8 Лиги Конференций прошлого сезона.

Напомним, некоторые футболисты "Шахтера" высмеяли самоуверенное заявление лидера киевского "Динамо". 

Олег Блохин и Ирина Дерюгина были одной из главных спортивных пар мира — как сложилась их совместная жизнь

Руслан Малиновский принес "Дженоа" первую победу в сезоне и стал героем матча против "Сассуоло". 

спорт футбол Сербия тренер Младен Жижович Раднички
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации