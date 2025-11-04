Тренер Младен Жижович умер в Сербии во время матча

Младен Жижович отвечает на вопросы журналистов. Фото: Ben McShane/Sportsfile via Getty Images

В рамках сербской Суперлиги "Младост Лючан" приняла команду "Раднички 1923". Главный тренер гостевой команды не пережил этот поединок.

У наставника Младена Жижовича остановилось сердце прямо на поле, сообщила пресс-служба Сербского футбольного союза.

"Раднички" уверенно обыгрывали соперника на выезде, но игра получилась нервной. Главный тренер команды Младен Жижович на 22-й минуте поединка упал прямо на газон в технической зоне. Медики сразу же бросились к наставнику и оказали ему первую помощь, после чего тренер был госпитализирован.

Младен Жижович во время матча. Фото: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

Спасти Жижовича не удалось

Усилия врачей не увенчались успехом. Тренер скончался в больнице не приходя в сознание. Поединок чемпионата Сербии был остановлен, а затем и отменен. Футболисты обеих команд не смогли сдержать слез, когда узнали о трагической новости о смерти наставника.

Младен Жижович во время карьеры футболиста выступал на позиции атакующего полузащитника за команды из чемпионатов Боснии и Албании. Он провел два поединка за сборную Боснии и Герцеговины. В качестве тренера Жижович вывел "Борац" в 1/8 Лиги Конференций прошлого сезона.

