Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В сборной Украины может состояться дебют — кого вызвал Ребров

В сборной Украины может состояться дебют — кого вызвал Ребров

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 11:07
обновлено: 11:06
Ребров вызвал в сборную Украины 25 игроков и двух дебютантов
Сергей Ребров проводит тренировку. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

В рамках отбора на ЧМ-2026 сборная Украины сыграет с командами Франции и Исландии. Главный тренер "сине-желтых" уже назвал список футболистов, которые могут выйти на поле. 

Выбор Сергея Ребров отчасти оказался неожиданным, сообщает пресс-служба УАФ. 

Реклама
Читайте также:

В четверг, 13 ноября, сборная Украины сыграет на выезде с Францией в отборе на Кубок Мира. Три дня спустя, 16 ноября, команду Сергея Реброва ждет поединок с Исландией, который будет проведен в Польше. Накануне пятого тура "сине-желтые" занимают второе место в своем квартете с отрывом от исландцев в три очка. 

Заявка сборной Украины на матчи ЧМ-2026
Заявка сборной Украины. Скриншот УАФ

Кого Ребров вызвал в сборную Украины 

Главный тренер национальной команды объявил список игроков, которые отправятся на ближайший сбор. В нем оказалось 25 фамилий и нашлось место неожиданностям. В качестве потенциальной замены для Александра Зинченко вызваны Арсений Батагов и Александр Караваев. А вот место Андрея Лунина в заявке занял голкипер "Полесья" Евгений Волынец. 

В резервный список сборной Украины вошли Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Тымчик, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все — "Динамо"), Максим Таловеров ("Сток Сити", Англия), Артем Бондаренко, Егор Назарина (оба — "Шахтер"), Александр Назаренко, Владислав Велетень (оба — "Полесье").

Напомним, мы рассказали об истории любви Олега Блохина и Ирины Дерюгиной, двух звезд украинского спорта. 

В чемпионате Сербии прямо во время матча остановилось сердце тренера одной из команд. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации