Ребров вызвал в сборную Украины 25 игроков и двух дебютантов

Сергей Ребров проводит тренировку. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

В рамках отбора на ЧМ-2026 сборная Украины сыграет с командами Франции и Исландии. Главный тренер "сине-желтых" уже назвал список футболистов, которые могут выйти на поле.

Выбор Сергея Ребров отчасти оказался неожиданным, сообщает пресс-служба УАФ.

В четверг, 13 ноября, сборная Украины сыграет на выезде с Францией в отборе на Кубок Мира. Три дня спустя, 16 ноября, команду Сергея Реброва ждет поединок с Исландией, который будет проведен в Польше. Накануне пятого тура "сине-желтые" занимают второе место в своем квартете с отрывом от исландцев в три очка.

Заявка сборной Украины. Скриншот УАФ

Кого Ребров вызвал в сборную Украины

Главный тренер национальной команды объявил список игроков, которые отправятся на ближайший сбор. В нем оказалось 25 фамилий и нашлось место неожиданностям. В качестве потенциальной замены для Александра Зинченко вызваны Арсений Батагов и Александр Караваев. А вот место Андрея Лунина в заявке занял голкипер "Полесья" Евгений Волынец.

В резервный список сборной Украины вошли Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Тымчик, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все — "Динамо"), Максим Таловеров ("Сток Сити", Англия), Артем Бондаренко, Егор Назарина (оба — "Шахтер"), Александр Назаренко, Владислав Велетень (оба — "Полесье").

