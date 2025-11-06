Олег Блохін є дідусем: який вигляд мають доньки Ірини Блохіної Жаклін і Габріель

Який вигляд мають онучки легендарного Олега Блохіна
Легенда світового та українського футболу Олег Блохін є не лише щасливим батьком. Колишній футболіст та тренер вже має статус дідуся.
Ірина Блохіна виховує двох доньок, які є онуками легенд спорту Олега Блохіна та Ірини Дерюгіної, повідомив портал Новини.LIVE.
Онучки Олега Блохіна
Гордістю Блохіна є його онучки — Жаклін і Габріель — доньки Ірини Блохіної, тренерки збірної України зі спортивної гімнастики.
Ірина — єдина донька Олега Блохіна та Ірини Дерюгіної, яка наразі виховує двох доньок. Чоловіком Ірини та батьком дітей є підприємець Олексій Бринзак — син колишнього президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака.
Жаклін і Габріель зростають у середовищі спорту. Судячи з фото, вони також займаються художньою гімнастикою.
Жаклін і Габріель — нове покоління великої спортивної династії, у якій сила, талант і характер передаються з покоління в покоління. І, видається, що дівчатка вже успадкували від дідуся й бабусь головну рису — любов до руху. Однак, мама та батько дівчат теж активні та спортивні люди.
Нагадаємо, легенда футболу Олег Блохін був першим українцем в історії, який виграв "Золотий м'яч".
У Блохіна був шлюб з легендарною Іриною Дерюгіною — в результаті шлюбу народилася Ірина Блохіна.
