Україна
Головна Спорт Який вигляд мають онучки легендарного Олега Блохіна

Який вигляд мають онучки легендарного Олега Блохіна

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 09:15
Оновлено: 09:42
Олег Блохін є дідусем: який вигляд мають доньки Ірини Блохіної Жаклін і Габріель
Олег Блохін. Фото: кадр з відео

Легенда світового та українського футболу Олег Блохін є не лише щасливим батьком. Колишній футболіст та тренер вже має статус дідуся.

Ірина Блохіна виховує двох доньок, які є онуками легенд спорту Олега Блохіна та Ірини Дерюгіної, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Олег Блохин
Олег та Ірина Блохіни. Фото: bulvar.com.ua

Онучки Олега Блохіна

Гордістю Блохіна є його онучки — Жаклін і Габріель — доньки Ірини Блохіної, тренерки збірної України зі спортивної гімнастики.

Ірина — єдина донька Олега Блохіна та Ірини Дерюгіної, яка наразі виховує двох доньок. Чоловіком Ірини та батьком дітей є підприємець Олексій Бринзак — син колишнього президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жаклін і Габріель зростають у середовищі спорту. Судячи з фото, вони також займаються художньою гімнастикою.

Жаклін і Габріель — нове покоління великої спортивної династії, у якій сила, талант і характер передаються з покоління в покоління. І, видається, що дівчатка вже успадкували від дідуся й бабусь головну рису — любов до руху. Однак, мама та батько дівчат теж активні та спортивні люди.

Олег Блохин
Олексій Бринзак, Ірина Блохіна, Жаклін та Габріель. Фото: instagram.com/toplevelofficial

Нагадаємо, легенда футболу Олег Блохін був першим українцем в історії,  який виграв "Золотий м'яч".

У Блохіна був шлюб з легендарною Іриною Дерюгіною — в результаті шлюбу народилася Ірина Блохіна.

футбол Олег Блохін дружини футболістів Ірина Дерюгіна Ірина Блохіна
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
