Ребров снова лишился важного игрока сборной перед матчем ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Накануне поединков с Францией и Исландией в отборе на ЧМ-2026 сборная Украины понесла очередную кадровую потерю. Один из футболистов не сможет сыграть за национальную команду в ноябре.

Этот игрок получил вызов в лагерь "сине-желтых", чтобы заменить другого травмированного футболиста, сообщает Günebakış.

Арсений Батагов, бывший капитан молодежной сборной Украины, получил вызов в главную команду страны. Защитник "Трабзонспора" мог дебютировать в матче с Францией или Исландией. Он должен был заменить в составе "сине-желтых" вице-капитана Александра Зинченко, которые пропустит ближайшие поединки из-за повреждения.

Арсений Батагов на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Кто заменит Батагова

Согласно информации турецких журналистов, 23-летний защитник получил травму на тренировке "Трабзонспора". Это было индивидуальное силовое занятие: Арсений остался на поле после того, как остальные игроки ушли в раздевалку. Батагов хотел подготовиться к приезду в национальную команду. О характере травмы игрока ничего не известно.

Арсений Батагов (слева) и Даниил Сикан в составе "Трабзонспора". Фото: instagram.com/trabzonspor/

По всей видимости, травмированных защитников сборной Украины заменит ветеран "Динамо" Александр Караваев, который тоже получил вызов в национальную команду. В последний раз он сыграл на "сине-желтых" еще осенью 2023 года.

Сборная Украины идет на втором месте в своем квартете после четырех матчей. Она опережает Исландию на три очка.

