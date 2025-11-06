Ребров снова лишился важного игрока сборной перед матчем ЧМ-2026

У сборной Украины первая кадровая потеря перед игрой с Францией
Накануне поединков с Францией и Исландией в отборе на ЧМ-2026 сборная Украины понесла очередную кадровую потерю. Один из футболистов не сможет сыграть за национальную команду в ноябре.
Этот игрок получил вызов в лагерь "сине-желтых", чтобы заменить другого травмированного футболиста, сообщает Günebakış.
Арсений Батагов, бывший капитан молодежной сборной Украины, получил вызов в главную команду страны. Защитник "Трабзонспора" мог дебютировать в матче с Францией или Исландией. Он должен был заменить в составе "сине-желтых" вице-капитана Александра Зинченко, которые пропустит ближайшие поединки из-за повреждения.
Кто заменит Батагова
Согласно информации турецких журналистов, 23-летний защитник получил травму на тренировке "Трабзонспора". Это было индивидуальное силовое занятие: Арсений остался на поле после того, как остальные игроки ушли в раздевалку. Батагов хотел подготовиться к приезду в национальную команду. О характере травмы игрока ничего не известно.
По всей видимости, травмированных защитников сборной Украины заменит ветеран "Динамо" Александр Караваев, который тоже получил вызов в национальную команду. В последний раз он сыграл на "сине-желтых" еще осенью 2023 года.
Сборная Украины идет на втором месте в своем квартете после четырех матчей. Она опережает Исландию на три очка.
