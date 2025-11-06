Видео
Дата публикации 6 ноября 2025 14:01
обновлено: 13:52
Ребров снова лишился важного игрока сборной перед матчем ЧМ-2026
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Накануне поединков с Францией и Исландией в отборе на ЧМ-2026 сборная Украины понесла очередную кадровую потерю. Один из футболистов не сможет сыграть за национальную команду в ноябре. 

Этот игрок получил вызов в лагерь "сине-желтых", чтобы заменить другого травмированного футболиста, сообщает Günebakış.

Арсений Батагов, бывший капитан молодежной сборной Украины, получил вызов в главную команду страны. Защитник "Трабзонспора" мог дебютировать в матче с Францией или Исландией. Он должен был заменить в составе "сине-желтых" вице-капитана Александра Зинченко, которые пропустит ближайшие поединки из-за повреждения. 

Арсений Батагов
Арсений Батагов на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Кто заменит Батагова

Согласно информации турецких журналистов, 23-летний защитник получил травму на тренировке "Трабзонспора". Это было индивидуальное силовое занятие: Арсений остался на поле после того, как остальные игроки ушли в раздевалку. Батагов хотел подготовиться к приезду в национальную команду. О характере травмы игрока ничего не известно. 

Арсений Батагов
Арсений Батагов (слева) и Даниил Сикан в составе "Трабзонспора". Фото: instagram.com/trabzonspor/

По всей видимости, травмированных защитников сборной Украины заменит ветеран "Динамо" Александр Караваев, который тоже получил вызов в национальную команду. В последний раз он сыграл на "сине-желтых" еще осенью 2023 года. 

Сборная Украины идет на втором месте в своем квартете после четырех матчей. Она опережает Исландию на три очка.

Автор:
Влад Самарский
