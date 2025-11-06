Відео
Україна
Головна Спорт У збірної України перша кадрова втрата перед грою з Францією

У збірної України перша кадрова втрата перед грою з Францією

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 14:01
Оновлено: 13:52
Ребров знову втратив важливого гравця збірної перед матчем ЧС-2026
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Напередодні поєдинків із Францією та Ісландією у відборі на ЧС-2026 збірна України зазнала чергової кадрової втрати. Один із футболістів не зможе зіграти за національну команду в листопаді.

Цей гравець отримав виклик до табору "синьо-жовтих", щоб замінити іншого травмованого футболіста, повідомляє Günebakış.

Читайте також:

Арсеній Батагов, колишній капітан молодіжної збірної України, отримав виклик до головної команди країни. Захисник "Трабзонспора" міг дебютувати в матчі з Францією або Ісландією. Він мав замінити у складі "синьо-жовтих" віцекапітана Олександра Зінченка, який пропустить найближчі поєдинки через пошкодження.

Арсений Батагов
Арсеній Батагов на тренуванні. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Хто замінить Батагова

Згідно з інформацією турецьких журналістів, 23-річний захисник отримав травму на тренуванні "Трабзонспора". Це було індивідуальне силове заняття: Арсеній залишився на полі після того, як інші гравці пішли до роздягальні. Батагов хотів підготуватися до приїзду в національну команду. Про характер травми гравця нічого не відомо.

Арсений Батагов
Арсеній Батагов (ліворуч) та Данило Сікан у складі "Трабзонспора". Фото: instagram.com/trabzonspor/

Судячи з усього, травмованих захисників збірної України замінить ветеран "Динамо" Олександр Караваєв, який теж отримав виклик до національної команди. Востаннє він зіграв на "синьо-жовтих" ще восени 2023 року.

Збірна України йде на другому місці у своєму квартеті після чотирьох матчів. Вона випереджає Ісландію на три очки.

Нагадаємо, ми детально розповіли про історію шлюбу колишнього тренера збірної України Олега Блохіна з відомою гімнасткою Іриною Дерюгіною.

В останні роки Олег Блохін зайнятий вихованням онучок, які теж можуть стати спортсменками в майбутньому.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу Арсеній Батагов
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
