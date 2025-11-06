Ребров знову втратив важливого гравця збірної перед матчем ЧС-2026

У збірної України перша кадрова втрата перед грою з Францією
Напередодні поєдинків із Францією та Ісландією у відборі на ЧС-2026 збірна України зазнала чергової кадрової втрати. Один із футболістів не зможе зіграти за національну команду в листопаді.
Цей гравець отримав виклик до табору "синьо-жовтих", щоб замінити іншого травмованого футболіста, повідомляє Günebakış.
Арсеній Батагов, колишній капітан молодіжної збірної України, отримав виклик до головної команди країни. Захисник "Трабзонспора" міг дебютувати в матчі з Францією або Ісландією. Він мав замінити у складі "синьо-жовтих" віцекапітана Олександра Зінченка, який пропустить найближчі поєдинки через пошкодження.
Хто замінить Батагова
Згідно з інформацією турецьких журналістів, 23-річний захисник отримав травму на тренуванні "Трабзонспора". Це було індивідуальне силове заняття: Арсеній залишився на полі після того, як інші гравці пішли до роздягальні. Батагов хотів підготуватися до приїзду в національну команду. Про характер травми гравця нічого не відомо.
Судячи з усього, травмованих захисників збірної України замінить ветеран "Динамо" Олександр Караваєв, який теж отримав виклик до національної команди. Востаннє він зіграв на "синьо-жовтих" ще восени 2023 року.
Збірна України йде на другому місці у своєму квартеті після чотирьох матчів. Вона випереджає Ісландію на три очки.
