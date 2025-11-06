Видео
Главная Спорт Месси может вернуться играть в Европу, но не в клуб из Топ-5

Месси может вернуться играть в Европу, но не в клуб из Топ-5

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 19:33
обновлено: 19:35
Галатасарай хочет арендовать Лионеля Месси
Лионель Месси. Фото: Reuters

Лидер "Интер Майами" Лионель Месси может вернуться играть в Европу. Футболист заинтересовал одну из команд не из топ-5 чемпионатов.

Об интересе к Месси в Европе сообщил портал Fotomac.

Читайте также:
Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: Reuters

Месси заинтересовал клуб из Европы

По информации источника, стамбульский "Галатасарай" заинтересован в краткосрочной аренде Месси.

Известно, что стамбульский клуб изучает возможность четырехмесячного перехода во время межсезонья в МЛС.

Регулярный сезон в США завершился в октябре, а плей-офф продлится до декабря. Затем будет перерыв марте 2026-го. Эта пауза может мотивировать 38-летнего Месси поддержать форму перед ЧМ-2026.

Руководители "Галатасарая" внимательно следят за ситуацией с Месси.

В 2025 году Лионель провел 41 матч за клуб, забил 38 голов и отдал 16 ассистов.

Напомним, ранее стало известно об игроке, который не сыграет со сборными Франции и Исландии.

Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин имеет историю любви со звездой гимнастики.

Блохин также имеет двух очаровательных внучек, которые также занимаются спортом.

футбол Лионель Месси Галатасарай Чемпионат Турции по футболу Сборная Аргентины по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
