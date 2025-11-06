Галатасарай хочет арендовать Лионеля Месси

Лионель Месси. Фото: Reuters

Лидер "Интер Майами" Лионель Месси может вернуться играть в Европу. Футболист заинтересовал одну из команд не из топ-5 чемпионатов.

Об интересе к Месси в Европе сообщил портал Fotomac.

Месси заинтересовал клуб из Европы

По информации источника, стамбульский "Галатасарай" заинтересован в краткосрочной аренде Месси.

Известно, что стамбульский клуб изучает возможность четырехмесячного перехода во время межсезонья в МЛС.

Регулярный сезон в США завершился в октябре, а плей-офф продлится до декабря. Затем будет перерыв марте 2026-го. Эта пауза может мотивировать 38-летнего Месси поддержать форму перед ЧМ-2026.

Руководители "Галатасарая" внимательно следят за ситуацией с Месси.

В 2025 году Лионель провел 41 матч за клуб, забил 38 голов и отдал 16 ассистов.

