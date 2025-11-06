Відео
Україна
Мессі може повернутися грати в Європу, але не в клуб із Топ-5

Мессі може повернутися грати в Європу, але не в клуб із Топ-5

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 19:33
Оновлено: 19:35
Галатасарай хоче орендувати Ліонеля Мессі
Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Лідер "Інтер Маямі" Ліонель Мессі може повернутися грати у Європу. Футболіст зацікавив одну із команд не з топ-5 чемпіонатів.

Про цікавість до Мессі в Європі повідомив портал Fotomac.

Лионель Месси
Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Мессі зацікавив клуб з Європи

За інформацією джерела, стамбульський "Галатасарай" зацікавлений у короткостроковій оренді Мессі.

Наразі відомо, що стамбульський клуб вивчає можливість чотиримісячного переходу під час міжсезоння в МЛС.

Регулярний сезон в США завершився в жовтні, а плей-оф триватиме до грудня. Потім буде перерва  березні 2026-го. Ця пауза може мотивувати 38-річного Мессі підтримати форму перед ЧС-2026.

Керівники "Галатасарая" уважно стежать за ситуацією з Мессі.

У 2025 році Ліонель провів 41 матч за клуб, забив 38 голів і віддав 16 асистів.

Нагадаємо, раніше стало відомо про гравця, який не зіграє зі збірними Франції та Ісландії

Колишній тренер збірної України Олег Блохін має історію кохання із зіркою гімнастики.

Блохін також має двох чарівних онучок, які також займаються спортом.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
