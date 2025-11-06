Галатасарай хоче орендувати Ліонеля Мессі

Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Лідер "Інтер Маямі" Ліонель Мессі може повернутися грати у Європу. Футболіст зацікавив одну із команд не з топ-5 чемпіонатів.

Про цікавість до Мессі в Європі повідомив портал Fotomac.

Мессі зацікавив клуб з Європи

За інформацією джерела, стамбульський "Галатасарай" зацікавлений у короткостроковій оренді Мессі.

Наразі відомо, що стамбульський клуб вивчає можливість чотиримісячного переходу під час міжсезоння в МЛС.

Регулярний сезон в США завершився в жовтні, а плей-оф триватиме до грудня. Потім буде перерва березні 2026-го. Ця пауза може мотивувати 38-річного Мессі підтримати форму перед ЧС-2026.

Керівники "Галатасарая" уважно стежать за ситуацією з Мессі.

У 2025 році Ліонель провів 41 матч за клуб, забив 38 голів і віддав 16 асистів.

