Мессі залишається в США — чому це важливо для MLS та Інтера

Ліонель Мессі під час поєдинку. Фото: Reuters/Sam Navarro

Нападник клубу "Інтер Маямі" Ліонель Мессі офіційно продовжив контракт із командою. Таким чином ветеран спростував чутки про швидке повернення на батьківщину.

Угода, укладена з 38-річним аргентинцем, діє до грудня 2028 року, повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Реклама

Читайте також:

Новий контракт Ліонеля Мессі з "Інтером" було затверджено MLS після досягнення усної домовленості сторін. Новий етап у відносинах аргентинця та клубу відкривається на тлі його виступів в американській лізі: з липня 2023-го він входить до складу "Інтера Маямі" і за цей період став ключовим гравцем атаки. Статистика Мессі відображає значний вплив на гру команди та зростання її амбіцій.

Ліонель Мессі та Луїс Суарес із Жорді Альбою. Фото: Reuters/Steve Roberts

Що очікує "Інтер Маямі" з новим контрактом Мессі

Клуб розраховує, що продовження зоряного форварда зміцнить не тільки атакувальну міць, а й комерційний складник, імідж та привабливість для спонсорів і молодих талантів. В "Інтері" бачать у Мессі лідера нового покоління і символ трансформації в американському футболі. Клубним завданням стає максимізація досвіду Мессі та результатів у сезонах до 2028 року.

З моменту переходу в "Інтер Маямі" в липні 2023 року Ліонель Мессі виграв Кубок ліг (Leagues Cup-2023) — перший трофей в історії клубу, а також допоміг команді вийти до плей-оф MLS сезону 2024. Аргентинець провів 72 матчі, забив 58 голів та зробив 31 результативну передачу. У поточному сезоні 2025 року він відзначився 35 голами та 16 асистами в 39 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, відомий журналіст розповів, чому керівництво "Динамо" не звільняє Олександра Шовковського.

А віцекапітан збірної України Олександр Зінченко в середині сезону може опинитися в новій команді.