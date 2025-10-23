Месси остается в США — почему это важно для MLS и Интера

Лионель Месси во время поединка. Фото: Reuters/Sam Navarro

Нападающий клуба "Интер Майами" Лионель Месси официально продлил контракт с командой. Таким образом ветеран опроверг слухи о скором возвращении на родину.

Соглашение, заключенное с 38-летним аргентинцем, действует до декабря 2028 года, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Реклама

Читайте также:

Новый контракт Лионеля Месси с "Интером" был утвержден MLS после достижения устной договоренности сторон. Новый этап в отношениях аргентинца и клуба открывается на фоне его выступлений в американской лиге: с июля 2023-го он входит в состав "Интера Майами" и за этот период стал ключевым игроком атаки. Статистика Месси отражает значительное влияние на игру команды и рост ее амбиций.

Лионель Месси и Луис Суарес с Жорди Альбой. Фото: Reuters/Steve Roberts

Что ожидает "Интер Майами" с новым контрактом Месси

Клуб рассчитывает, что продление звездного форварда укрепит не только атакующую мощь, но и коммерческую составляющую, имидж и притягательность для спонсоров и молодых талантов. В "Интере" видят в Месси лидера нового поколения и символ трансформации в американском футболе. Клубной задачей становится максимизация опыта Месси и результатов в сезонах до 2028 года.

С момента перехода в "Интер Майами" в июле 2023 года Лионель Месси выиграл Кубок лиг (Leagues Cup-2023) — первый трофей в истории клуба, а также помог команде выйти в плей-офф MLS сезона 2024. Аргентинец провел 72 матча, забил 58 голов и сделал 31 результативную передачу. В текущем сезоне 2025 он отметился 35 голами и 16 ассистами в 39 матчах на клубном уровне.

Напомним, известный журналист рассказал, почему руководство "Динамо" не увольняет Александра Шовковского.

А вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко в середине сезона может оказаться в новой команде.