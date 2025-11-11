Романчук розкрив шанси повернутися в Динамо

Олександр Романчук у Кривбасі. Фото: instagram.com/oleksandrromanchuk74/

Захисник "Універсітаті" та кандидат до збірної України Олександр Романчук проводить впевнений сезон у румунській команді. Він не лише справляється з безпосередніми обов'язками, а й результативно працює на атаку.

Романчук поділився думкою про перспективу повернення в "Динамо" в інтерв'ю порталу "Динамоманія".

У сезоні 2025/2026 Олександр Романчук провів за "Університатю" 12 матчів, у яких забив 5 голів та зробив 2 результативні передачі. На цьому тлі з'явилася інформація про те, що 25-річний футболіст зможе знову одягнути футболку одного зі своїх колишніх клубів.

Олександр Романчук святкує гол зі своєю дружиною. Фото: instagram.com/oleksandrromanchuk74/

Що Романчук сказав про "Динамо"

Вихованець львівського футболу визнав, що з дитинства мріє проявити себе у складі київської команди. Олександр уже виступав за "біло-синіх" з 2018 по 2020 роки, але не зумів пробитися до основного складу.

"Футбольне життя, воно дуже непередбачуване. Тому всяке може бути. Зараз я в Крайові та сфокусований на роботі тут, щоб домогтися високих результатів та заслужити виклик до збірної України", — заявив Романчук.

Окрім "Динамо" та "Університаті" захисник виступав за "Львів", "Кривбас" та угорський "Дебрецен". В активі Романчука три матчі за молодіжну збірну України.

Нагадаємо, Сергій Ребров готує "синьо-жовтих" до поєдинків із Францією та Ісландією, які можна буде подивитися в Україні.

