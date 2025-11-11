Дружина Трубіна Марина Галаган зачарувала розкішними та звабливими образами

Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn

Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін від'їхав у збірну України, яка зіграє з Францією. В цей час у Париж з подругами прилетіла його дружина Марина Галаган, яка бурхливо відсвяткувала 25-річчя.

Дівчина не забувала ділитися кадрами свого відпочинку в Парижі, повідомив портал Новини.LIVE.

Хоча, Марина й активно веде свої соцмережі, але в Instagram у неї ледь більше 13 тисяч фоловерів.

Неймовірно зваблива дружина Трубіна

Останні фото Марини, зроблені у Парижі, вразили її підписників. На тлі сяючої Ейфелевої вежі вона постала у довгій вечірній сукні кольору шампанського, яка ідеально підкреслювала її фігуру. М’яке світло, елегантна поза та зваблива атмосфера створили цікавий образ.

Марина Галаган. Фото: скриншот

Пізніше Марина з’явилася у блискучій асиметричній сукні, яку доповнила червоною сумочкою та класичним чорним пальтом. Цей образ поєднав стриману розкіш і впевненість — у дусі сучасного європейського шику.

Фінальним акцентом вечора став вихід біля Лувру, де Марина виглядала немов героїня романтичного фільму.

Марина Галаган. Фото: скриншот

Марина Галаган. Фото: скриншот

