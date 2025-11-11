Жена Трубина Марина Галаган очаровала роскошными и обольстительными образами

Очень горячая жена Трубина поделилась обольстительными кадрами
Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин уехал в сборную Украины, которая сыграет с Францией. В это время в Париж с подругами прилетела его жена Марина Галаган, которая бурно отпраздновала 25-летие.
Девушка не забывала делиться кадрами своего отдыха в Париже, сообщил портал Новини.LIVE.
Хотя, Марина и активно ведет свои соцсети, но в Instagram у нее едва больше 13 тысяч фолловеров.
Невероятно обольстительная жена Трубина
Последние фото Марины, сделанные в Париже, поразили ее подписчиков. На фоне сияющей Эйфелевой башни она предстала в длинном вечернем платье цвета шампанского, которое идеально подчеркивало ее фигуру. Мягкий свет, элегантная поза и обольстительная атмосфера создали интересный образ.
Позже Марина появилась в блестящем асимметричном платье, которое дополнила красной сумочкой и классическим черным пальто. Этот образ соединил сдержанную роскошь и уверенность — в духе современного европейского шика.
Финальным акцентом вечера стал выход возле Лувра, где Марина выглядела словно героиня романтического фильма.
Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский ответил на вопросы об отставке.
Бывший игрок киевского "Динамо" Олег Саленко призвал к изменениям в тренерском штабе клуба.
Читайте Новини.LIVE!