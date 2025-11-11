Жена Трубина Марина Галаган очаровала роскошными и обольстительными образами

Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannnn

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин уехал в сборную Украины, которая сыграет с Францией. В это время в Париж с подругами прилетела его жена Марина Галаган, которая бурно отпраздновала 25-летие.

Девушка не забывала делиться кадрами своего отдыха в Париже, сообщил портал Новини.LIVE.

Хотя, Марина и активно ведет свои соцсети, но в Instagram у нее едва больше 13 тысяч фолловеров.

Невероятно обольстительная жена Трубина

Последние фото Марины, сделанные в Париже, поразили ее подписчиков. На фоне сияющей Эйфелевой башни она предстала в длинном вечернем платье цвета шампанского, которое идеально подчеркивало ее фигуру. Мягкий свет, элегантная поза и обольстительная атмосфера создали интересный образ.

Марина Галаган. Фото: скриншот

Позже Марина появилась в блестящем асимметричном платье, которое дополнила красной сумочкой и классическим черным пальто. Этот образ соединил сдержанную роскошь и уверенность — в духе современного европейского шика.

Финальным акцентом вечера стал выход возле Лувра, где Марина выглядела словно героиня романтического фильма.

Марина Галаган. Фото: скриншот

Марина Галаган. Фото: скриншот

