Видео

Главная Спорт Очень горячая жена Трубина поделилась обольстительными кадрами

Очень горячая жена Трубина поделилась обольстительными кадрами

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 08:01
обновлено: 07:51
Жена Трубина Марина Галаган очаровала роскошными и обольстительными образами
Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannnn

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин уехал в сборную Украины, которая сыграет с Францией. В это время в Париж с подругами прилетела его жена Марина Галаган, которая бурно отпраздновала 25-летие.

Девушка не забывала делиться кадрами своего отдыха в Париже, сообщил портал Новини.LIVE.

Хотя, Марина и активно ведет свои соцсети, но в Instagram у нее едва больше 13 тысяч фолловеров.

Невероятно обольстительная жена Трубина

Последние фото Марины, сделанные в Париже, поразили ее подписчиков. На фоне сияющей Эйфелевой башни она предстала в длинном вечернем платье цвета шампанского, которое идеально подчеркивало ее фигуру. Мягкий свет, элегантная поза и обольстительная атмосфера создали интересный образ.

Марина Галаган
Марина Галаган. Фото: скриншот

Позже Марина появилась в блестящем асимметричном платье, которое дополнила красной сумочкой и классическим черным пальто. Этот образ соединил сдержанную роскошь и уверенность — в духе современного европейского шика.

Финальным акцентом вечера стал выход возле Лувра, где Марина выглядела словно героиня романтического фильма.

Марина Галаган
Марина Галаган. Фото: скриншот
Марина Галаган
Марина Галаган. Фото: скриншот

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский ответил на вопросы об отставке.

Бывший игрок киевского "Динамо" Олег Саленко призвал к изменениям в тренерском штабе клуба.

футбол Париж Бенфика Анатолий Трубин жены футболистов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
