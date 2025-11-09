Шовковский после поражения от ЛНЗ рассказал, думает ли об увольнении

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

В 12-м туре УПЛ киевское "Динамо" проиграло черкасскому ЛНЗ. Команда Александра Шовковского после этой игры опустилась на четвертую позицию.

После игры Шовковского спросили о возможном увольнении, передает портал Dynamo.kiev.ua.

Тренер согласился, что на результат повлияли усталость или переезды с насыщенным графиком. Именно поэтому команде не хватало свежести и эмоций.

По словам Шовковского, ЛНЗ — одна из самых организованных в обороне команд УПЛ с минимальным количеством пропущенных голов.

Также тренер отметил, что киевляне готовились к быстрым контратакам соперника, но пропустили именно после одной в конце первого тайма.

На вопрос, не чувствует ли Шовковский, что уже не может дать команде ничего нового и пришло время уйти в отставку, он ответил с ноткой раздражения.

"При всем моем уважении к вам, то, что у меня внутри, всегда останется у меня внутри. На протяжении своей карьеры в футболе я никогда не рассказывал о своих ощущениях. Это происходило только после, например, окончания игровой карьеры", — сказал тренер.

