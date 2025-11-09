Динамо проиграло ЛНЗ: травма Ярмоленко и странные замены Шовковского

Динамо проиграло черкасскому ЛНЗ и потеряло Ярмоленко
В УПЛ проходит 12-й тур. В Киеве в центральном матче "Динамо" сыграло с ЛНЗ.
Матч завершился поражением киевлян и падением клуба в турнирной таблице, сообщил портал Новини.LIVE.
"ЛНЗ" просто был сильнее
Первый тайм прошел под знаком борьбы. "Динамо" владело мячом и лучше выглядело в атаке, но не могло пробить оборону соперника.
Самый опасный момент был у Пихаленка на 3-й минуте после прострела Волошина, но Кузык заблокировал. "ЛНЗ" ответил на 17-й минуте дальним выстрелом Ассинора мимо ворот.
Неприятным эпизодом для "Динамо" стала травма Ярмоленко, которому пришлось покинуть поле.
Кульминация наступила на первой добавленной к первому тайму минуте. Проспер ворвался по левому флангу, пробил низом — Нещерет парировал, а Пастух добил в пустые ворота. Гол шокировал киевлян.
Как и в матче со "Зриньски", Шовковский удивил непонятной заменой. С боснийцами он заменил Шолу, который был лучшим в первом тайме. Когда же тренер заявил, что игрок не вошел в игру, то эксперты в основном хватались за голову от того, как тренер понимает футбол.
В матче с "ЛНЗ" прекрасно первый тайм провел Тиаре, но Шовковский его заменил на Дубинчака, который никогда не впечатлял своей игрой, а на этот раз еще и длительный период пропустил из-за травмы. Также Шола вышел вместо Волошина, который провалил игру.
Ожидаемо, во втором тайме самым провальным игроком стал Дубинчак, который, в отличие от Вивчаренко и Михавка, просто не видит на поле Шолу и либо не дает ему передачи, либо делает очень неудобные передачи. Поэтому нигерийца мы больше не видели на поле вместе с Владиславом.
"ЛНЗ" во втором тайме сыграл очень компактно в защите, а на контратаках выглядел лучше киевлян. "Динамо" стало слабее, когда на поле вместо Пихаленка вышел Шапаренко, который не знает, как войти в ритм игры этой команды и не мог качественно выполнить стандарты.
На 55-й минуте арбитр назначил пенальти за фол Муравского на Попове, но после VAR отменил решение: фол был в обратном направлении. После этого из опасных моментов был лишь дальний удар Попова в конце игры.
"Динамо" — ЛНЗ — 0:1
Гол: Пастух, 45+1
"Динамо": Нещерет — Караваев, Попов, Тиаре (Дубинчак, 46), Михавко — Пихаленок (Шола, 65), Михайленко, Буяльский (Бленуце, 81) — Кабаев, Ярмоленко (Герреро, 34), Волошин (Шапаренко, 65).
ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасич, Муравский, Горин, Драмбаев — Яшари, Рябов, Пастух — Проспер (Кравчук, 83), Ассинор (Ноникашвили, 71), Кузык (Дайко, 79).
Предупреждения: Кабаев, Попов, Михавко — Ноникашвили
