Леоненко раскритиковал замену Огунданы в матче Динамо — Зриньски

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Бывший футболист "Динамо" и популярный эксперт Виктор Леоненко отреагировал на победу киевлян над боснийским "Зриньски" (6:0). Ему не понравилось одно из кадровых решений главного тренера Александра Шовковского по ходу игры.

Леоненко прокомментировал решение Шовковского в комментарии порталу "Украинский футбол".

Шола Огундана. Фото: "Динамо" Киев

Леоненко не понял тренера

Бывший форвард "Динамо" прокомментировал решение Шовковского заменить левого вингера Шолу Огундану после первого тайма в матче со "Зриньски".

"Тренеров я никогда не критикую, им виднее, но меня удивила замена Огунданы после перерыва при шатком счете, потому что в первом тайме он был самым активным. Шола постоянно возил соперника на фланге так, что тот его не мог догнать, и делал острые прострелы", — отметил Леоненко.

В перерыве матча вместо нигерийского вингера вышел Назарий Волошин.

Леоненко считает, что благодаря своей эффективности Огундана должен был играть во второй половине матча.

"Динамо" после трех туров набрало три очка и занимает двадцать четвертое место, которое позволяет выйти в плей-офф.

