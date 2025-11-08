Леоненко раскритиковал замену Огунданы в матче Динамо — Зриньски

Леоненко заявил, что ему непонятны кадровые решения Шовковского
Бывший футболист "Динамо" и популярный эксперт Виктор Леоненко отреагировал на победу киевлян над боснийским "Зриньски" (6:0). Ему не понравилось одно из кадровых решений главного тренера Александра Шовковского по ходу игры.
Леоненко прокомментировал решение Шовковского в комментарии порталу "Украинский футбол".
Леоненко не понял тренера
Бывший форвард "Динамо" прокомментировал решение Шовковского заменить левого вингера Шолу Огундану после первого тайма в матче со "Зриньски".
"Тренеров я никогда не критикую, им виднее, но меня удивила замена Огунданы после перерыва при шатком счете, потому что в первом тайме он был самым активным. Шола постоянно возил соперника на фланге так, что тот его не мог догнать, и делал острые прострелы", — отметил Леоненко.
В перерыве матча вместо нигерийского вингера вышел Назарий Волошин.
Леоненко считает, что благодаря своей эффективности Огундана должен был играть во второй половине матча.
"Динамо" после трех туров набрало три очка и занимает двадцать четвертое место, которое позволяет выйти в плей-офф.
