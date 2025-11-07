Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Дочь легенды Динамо стала звездой украинского кино — фото

Дочь легенды Динамо стала звездой украинского кино — фото

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 08:51
обновлено: 09:11
Дочь легенды Динамо Екатерина Кузнецова стала звездой украинского кино
Екатерина Кузнецова. Фото: instagram.com/katykino

Легендарный футболист "Динамо" и сборной СССР Олег Кузнецов был настоящим талантом на футбольном поле. При этом он был бойцом, и такой же стала его дочь Екатерина Кузнецова.

Интересно, что дочь легенды "Динамо" и легкоатлетки Аллы Борисенко сама стала звездой в Украине, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кузнецов воспитал звезду украинского кино

Екатерина выросла в спортивной семье, где дисциплина была частью жизни, но она сама росла в атмосфере любви, что и повлияло на нее, когда выбрала путь искусства.

Кузнецова с детства занималась актерским мастерством, танцами и музыкой. Отец девушки на тот момент уже тренировал. Вообще, влияние отца помогло ей понять цену настойчивости. Она всегда во всех интервью очень тепло говорит о папе, что характеризует обоих звезд.

Катерина Кузнецова
Екатерина Кузнецова. Фото: instagram.com/katykino

Популярность к Екатерине пришла благодаря ролям в российских телесериалах и кино. Однако, сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину она бросила всю свою жизнь в России и вернулась в Украину, где теперь строит карьеру. В 2025 году Кузнецова сыграла смелую сотрудницу ГСЧС в сериале "Любовь и пламя", который понравился зрителям.

Катерина Кузнецова
Екатерина Кузнецова. Фото: instagram.com/katykino

Помимо актерской карьеры Кузнецова занимается благотворительностью и поддерживает украинских военных и спасателей. Она активно ведет социальные сети, где делится жизненными моментами, путешествиями и философскими мыслями. Сейчас в Instagram у нее 544 тысяч фолловеров.

Напомним, бывшая легенда киевского "Динамо" Олег Блохин был женат на звезде художественной гимнастики Ирине Дерюгиной.

От их брака родилась старшая дочь тренера Ирина, которая была актрисой, певицей, а сейчас тренирует сборную Украины. У Блохиной есть две активные дочери.

футбол Динамо Екатерина Кузнецова жены футболистов Олег Кузнецов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации