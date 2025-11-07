Дочь легенды Динамо Екатерина Кузнецова стала звездой украинского кино

Дочь легенды Динамо стала звездой украинского кино — фото
Легендарный футболист "Динамо" и сборной СССР Олег Кузнецов был настоящим талантом на футбольном поле. При этом он был бойцом, и такой же стала его дочь Екатерина Кузнецова.
Интересно, что дочь легенды "Динамо" и легкоатлетки Аллы Борисенко сама стала звездой в Украине, сообщил портал Новини.LIVE.
Кузнецов воспитал звезду украинского кино
Екатерина выросла в спортивной семье, где дисциплина была частью жизни, но она сама росла в атмосфере любви, что и повлияло на нее, когда выбрала путь искусства.
Кузнецова с детства занималась актерским мастерством, танцами и музыкой. Отец девушки на тот момент уже тренировал. Вообще, влияние отца помогло ей понять цену настойчивости. Она всегда во всех интервью очень тепло говорит о папе, что характеризует обоих звезд.
Популярность к Екатерине пришла благодаря ролям в российских телесериалах и кино. Однако, сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину она бросила всю свою жизнь в России и вернулась в Украину, где теперь строит карьеру. В 2025 году Кузнецова сыграла смелую сотрудницу ГСЧС в сериале "Любовь и пламя", который понравился зрителям.
Помимо актерской карьеры Кузнецова занимается благотворительностью и поддерживает украинских военных и спасателей. Она активно ведет социальные сети, где делится жизненными моментами, путешествиями и философскими мыслями. Сейчас в Instagram у нее 544 тысяч фолловеров.
Напомним, бывшая легенда киевского "Динамо" Олег Блохин был женат на звезде художественной гимнастики Ирине Дерюгиной.
От их брака родилась старшая дочь тренера Ирина, которая была актрисой, певицей, а сейчас тренирует сборную Украины. У Блохиной есть две активные дочери.
