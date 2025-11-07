Дочь легенды Динамо Екатерина Кузнецова стала звездой украинского кино

Легендарный футболист "Динамо" и сборной СССР Олег Кузнецов был настоящим талантом на футбольном поле. При этом он был бойцом, и такой же стала его дочь Екатерина Кузнецова.

Интересно, что дочь легенды "Динамо" и легкоатлетки Аллы Борисенко сама стала звездой в Украине, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кузнецов воспитал звезду украинского кино

Екатерина выросла в спортивной семье, где дисциплина была частью жизни, но она сама росла в атмосфере любви, что и повлияло на нее, когда выбрала путь искусства.

Кузнецова с детства занималась актерским мастерством, танцами и музыкой. Отец девушки на тот момент уже тренировал. Вообще, влияние отца помогло ей понять цену настойчивости. Она всегда во всех интервью очень тепло говорит о папе, что характеризует обоих звезд.

Екатерина Кузнецова. Фото: instagram.com/katykino

Популярность к Екатерине пришла благодаря ролям в российских телесериалах и кино. Однако, сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину она бросила всю свою жизнь в России и вернулась в Украину, где теперь строит карьеру. В 2025 году Кузнецова сыграла смелую сотрудницу ГСЧС в сериале "Любовь и пламя", который понравился зрителям.

Екатерина Кузнецова. Фото: instagram.com/katykino

Помимо актерской карьеры Кузнецова занимается благотворительностью и поддерживает украинских военных и спасателей. Она активно ведет социальные сети, где делится жизненными моментами, путешествиями и философскими мыслями. Сейчас в Instagram у нее 544 тысяч фолловеров.

Напомним, бывшая легенда киевского "Динамо" Олег Блохин был женат на звезде художественной гимнастики Ирине Дерюгиной.